Vestibular do segundo semestre de 2023 da UMC está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o vestibular 2º Semestre de 2023. O cadastro para realização da prova, pode ser feito no site da UMC até o dia 31/08. Lembrando que a prova para entrada na universidade será é feita de forma on-line, remota, composta por uma redação realizada no site www.umc.br.

As vagas são para os turnos da manhã ou noite, na qual estão disponíveis os mais de 40 cursos nas áreas de: Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, Humanas, Exatas, além dos Cursos Superiores de Tecnologia.

A novidade esse ano, é que a universidade lançou 4 novos cursos no mercado: Graduação em Ciências Econômicas e Engenharia Agrícola bem como Curso Superior Técnico em Segurança Privada e Internet das Coisas.

Além disto, neste ano com o retorno da tradicional festa do Divino, o estande da UMC está com serviços de inscrição do vestibular segundo semestre e transferência para a Universidade.