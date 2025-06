Mogi integra iniciativa internacional para aprimorar transparência e inovação nas compras públicas

Mogi das Cruzes foi uma das três cidades brasileiras selecionadas, juntamente de Niterói-RJ e Curitiba-PR, para participar do novo sprint “Contratações Abertas”, realizado pela Open Contract Partnership, em parceria com a transparência Brasil. A iniciativa reúne governos empenhados a melhoria da transparência, eficiência e participação social nos processos de compras públicas.

Durante o evento, a equipe técnica da transparência, gestão de qualidade e compras da Prefeitura de Mogi das Cruzes participará em uma série de encontros formativos e estratégicos. A jornada contará com master classes semanais, sessões de mentoria individual e uma mentoria dedicada ao desenvolvimento de um projeto voltado à melhoria dos processos municipais. O foco estará na aplicação de boas práticas em dados abertos, no fortalecimento da participação de fornecedores e no desenho de contratações públicas centradas no usuário.

O secretário municipal de Governo e Transparência, Guilherme Sever, afirmou que a inclusão da cidade no projeto é resultado dos trabalhos iniciais desta gestão visando os avanços nos dados abertos: “A participação da Prefeitura de Mogi das Cruzes neste sprint é uma das várias iniciativas de promoção da transparência, integridade e dados abertos que vamos promover em parceria com instituições respeitadas no campo, como a Open Contract Partnership e a Transparência Brasil. Ficamos honrados pela seleção e tenho certeza que a cidade ganhará muito em eficiência a partir dos aprendizados e trocas com os especialistas destas organizações”.

As atividades tiveram início em 18 de junho, com uma sessão online dedicada ao uso de dados de contratação para aprimorar os gastos públicos e aumentar a competitividade nas licitações. A discussão abordou os critérios de referência dos indicadores RDC7 e RDC8 da iniciativa What Works Cities, que tratam, respectivamente, da abertura e do compartilhamento de dados ao longo de todo o ciclo de vida das contratações com o objetivo de fortalecer a transparência, a responsabilidade e a concorrência, e da melhoria dos sistemas de compras públicas, de modo a facilitar a atuação de fornecedores. Isso inclui tanto o mapeamento de oportunidades de contratação quanto o investimento em ações de capacitação para ampliar o engajamento do mercado com a prefeitura.

“Ficamos muito felizes em receber essa notícia, já que temos todo interesse em aprimorar nossos processos de compras e contratações, tornando os fluxos mais bem desenhados, eficientes, adequados à legislação e transparentes”, declarou o coordenador de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Gestão e Contratações Públicas, Clovis da Silva Hatiw Lu Junior.

Sprint irá fortalecer práticas de dados abertos na Prefeitura Municipal