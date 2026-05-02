Bertioga promove workshops com a São Paulo Companhia de Dança e leva alunos ao espetáculo “O Lago dos Cisnes”

Iniciativa promove exibição do espetáculo “O Lago dos Cisnes” e atividades interativas

Foto: Marcelo Machado

Alunos do projeto municipal terão contato direto com profissionais da SPCD e vivência técnica em grandes palcos paulistas.

A Prefeitura de Bertioga promove, no dia 15 de maio, workshops de ballet clássico e dança contemporânea em parceria com a São Paulo Companhia de Dança (SPCD). A atividade, voltada aos alunos do Corpo de Baile Municipal, ocorre a partir das 16 horas na Casa da Cultura. O objetivo da iniciativa é proporcionar imersão técnica e artística com professores de uma das mais importantes companhias públicas do país.

Além da capacitação técnica, os estudantes viajarão para a capital paulista no dia 5 de junho para assistir ao espetáculo “O Lago dos Cisnes” no Teatro Sérgio Cardoso. A ação integra as políticas públicas de formação cultural do município, visando ampliar o acesso de jovens talentos a grandes produções e fortalecer o intercâmbio artístico com o Governo do Estado. Segundo a Diretoria de Cultura, a experiência busca oferecer novas perspectivas profissionais e aprimoramento disciplinar aos bailarinos locais