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Bertioga promove workshops com a São Paulo Companhia de Dança e leva alunos ao espetáculo “O Lago dos Cisnes”

Iniciativa promove exibição do espetáculo “O Lago dos Cisnes” e atividades interativas

Foto: Marcelo Machado Alunos do projeto municipal terão contato direto com profissionais da SPCD e vivência técnica em grandes palcos paulistas.
Foto: Marcelo Machado
Alunos do projeto municipal terão contato direto com profissionais da SPCD e vivência técnica em grandes palcos paulistas.

A Prefeitura de Bertioga promove, no dia 15 de maio, workshops de ballet clássico e dança contemporânea em parceria com a São Paulo Companhia de Dança (SPCD). A atividade, voltada aos alunos do Corpo de Baile Municipal, ocorre a partir das 16 horas na Casa da Cultura. O objetivo da iniciativa é proporcionar imersão técnica e artística com professores de uma das mais importantes companhias públicas do país. 
Além da capacitação técnica, os estudantes viajarão para a capital paulista no dia 5 de junho para assistir ao espetáculo “O Lago dos Cisnes” no Teatro Sérgio Cardoso. A ação integra as políticas públicas de formação cultural do município, visando ampliar o acesso de jovens talentos a grandes produções e fortalecer o intercâmbio artístico com o Governo do Estado. Segundo a Diretoria de Cultura, a experiência busca oferecer novas perspectivas profissionais e aprimoramento disciplinar aos bailarinos locais

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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