Corrida do Trabalhador de Guararema terá feira gastronômica e show ao vivo

Evento acontece no feriado de 1º de maio, com retirada de kits no mesmo dia, das 13 às 18 horas



Crédito das fotos: Warley Kenji – Comunicação/PMG

A feira reunirá diversas opções gastronômicas e programação inclui ainda show ao vivo.

A tradicional Corrida do Trabalhador “Maria José da Silva Guerreiro – Masé” volta a movimentar Guararema no feriado da próxima sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, com prova noturna e programação aberta ao público. A agenda inclui feira gastronômica e show ao vivo no Complexo Esportivo Paulo Geanetti Machado, no Centro.

Os corredores já inscritos devem retirar os kits no próprio dia 1º, das 13 às 18 horas, na sede do Guararema Futebol Clube, localizada na rua Dona Laurinda, 235, no Centro. Moradores de Guararema puderam se inscrever gratuitamente mediante a entrega de um cobertor novo, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade da cidade.

A largada está marcada para as 20 horas, com percurso de seis quilômetros pelas ruas da cidade. Para garantir a segurança durante a prova, haverá interdição no trecho entre as ruas Dezenove de Setembro e João Barbosa de Oliveira, das 19 às 22 horas. A orientação da Prefeitura é que os motoristas programem rotas alternativas. Além da corrida, o público poderá aproveitar a Feira Noturna Gastronômica, que terá funcionamento especial das 16 às 23 horas no Complexo Esportivo Paulo Geanetti Machado. A feira vai reunir diversas opções de comidas e bebidas, como hot dogs, hambúrguer, doces e comidas típicas da cidade.

Organizada pela Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, a corrida tem apoio das empresas Esportes ON, CK Eventos e do Fundo Social de Solidariedade. Desde a edição anterior, a prova homenageia Maria José da Silva Guerreiro, a Masé, que era chefe de trem no passeio turístico Trem de Guararema e faleceu em 2024.