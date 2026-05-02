Suzano lança Campanha do Agasalho com meta de 320 mil peças

Com mais de cem postos de coleta distribuídos pelo município a iniciativa já arrecadou 170 cobertores

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

O prefeito Pedro Ishi e a primeira-dama Déborah Ishi durante o lançamento da campanha, que já contabilizou as primeiras doações no Cineteatro Municipal

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (27/04), a Campanha do Agasalho 2026 com o objetivo de arrecadar 320 mil peças para famílias em situação de vulnerabilidade social. O lançamento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna com a presença do prefeito Pedro Ishi e da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi. Sob o lema “O frio não entra onde existe amor”, a mobilização busca superar o volume de 300 mil itens recebidos no ano anterior e reforçar o suporte assistencial durante os meses de inverno.

No primeiro dia de atividades, foram registrados 170 cobertores doados por entidades parceiras, como o Clube do Fusca, o Bunkyo e a concessionária SPMar. A solenidade também destacou a participação das alunas do projeto “Cine Crochê”, do Centro de Convivência da Melhor Idade, que confeccionaram mantas e agasalhos para a causa. Para viabilizar a coleta em larga escala, o Tiro de Guerra de Suzano realizará ações porta a porta para panfletagem e recolhimento de itens durante três semanas.

A prefeitura disponibilizará diversos pontos de arrecadação em todo o município, com foco em roupas masculinas, femininas e infantis em bom estado. A partir de maio, o Fundo Social organizará bazares solidários em associações parceiras para garantir a distribuição ágil das doações. Segundo o prefeito Pedro Ishi, o sucesso da iniciativa, que se estende até o dia 7 de agosto, depende da união de esforços entre o poder público, o setor privado e o espírito solidário da comunidade local.