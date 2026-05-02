Programa Mãe Itaquá beneficia mais 30 famílias com enxovais

Crédito: Dayane Oliveira

Iniciativa amplia apoio às mães com kits, transporte e acesso prioritário a creches

Uma nova etapa de cuidado e apoio às mães foi realizada em Itaquaquecetuba. A prefeitura, em parceria com o Fundo Social, entregou mais 30 enxovais pelo programa Mãe Itaquá. Na primeira fase da iniciativa, já haviam sido entregues 57 kits.

O enxoval é composto por bolsa maternidade, banheira, cobertor, fraldas descartáveis, cueiro, roupas, touca, luvas, meias, sapatinho, lenço, algodão, toalha de banho, travesseiro antissufocante, sabonete líquido, shampoo, óleo corporal, pente, escova e saboneteira.

“Cada enxoval carrega carinho, cuidado e esperança. Nosso compromisso é estar ao lado dessas mães desde a gestação, oferecendo apoio e acolhimento para que elas se sintam seguras e preparadas para a chegada dos seus bebês”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues.

O programa oferece suporte integral às gestantes. Entre os benefícios, está o transporte para aquelas que necessitam de acompanhamento em casos de gravidez de risco, garantindo mais acesso, conforto e segurança nos atendimentos de saúde.

“Com o programa, buscamos oferecer não apenas os itens essenciais para a chegada do bebê, como também acolhimento, dignidade e suporte às famílias nesse momento tão importante”, comentou o secretário de Governo, Hugo Santos.

Outro destaque é a prioridade na matrícula dos filhos em creches da rede municipal, proporcionando mais estabilidade e apoio no período pós-nascimento. “Cada ação como essa representa mais tranquilidade para as mães e mais oportunidades para os bebês que estão chegando, com o apoio que toda família merece”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues