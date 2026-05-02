Rua+Feliz leva serviços e lazer ao Jardim Piatã e reúne mais de 1.100 pessoas

Ação da Prefeitura ofereceu mutirão de empregos, vacinação e atendimentos odontológicos gratuitos

Durante a programação, moradores tiveram acesso a atendimentos gratuitos, atividades culturais, oportunidades de emprego e atrações para toda a família

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, no último sábado (25/04), a quinta edição do programa Rua+Feliz de 2026, sediada no Jardim Piatã. O evento, que aconteceu na Escola Municipal Professora Cleonice Feliciano, concentrou serviços de saúde, cidadania e lazer para cerca de 1,1 mil moradores ao longo do dia. A iniciativa, acompanhada pela prefeita Mara Bertaiolli, visa descentralizar o atendimento público e fortalecer o vínculo da administração municipal com os bairros periféricos.

Entre os serviços mais procurados, o atendimento odontológico se destacou, com 60 consultas realizadas em adultos e crianças. Também foram realizadas 45 sessões de auriculoterapia e aplicadas 40 doses de vacina, além de atendimentos da assistência social, orientação de trânsito e outros serviços.

Na área da Saúde, a população contou ainda com avaliação odontológica, distribuição de kits de escovação dental, vacinação de rotina e testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Os participantes também puderam acessar resultados de exames realizados na rede municipal.

Um dos destaques desta edição foi o Mutirão de Empregos, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que ofertou 60 vagas para a população. Os interessados puderam comparecer com documentos pessoais e receber atendimento no local. Para o público infantil, a programação contou com diversas atrações, como brinquedos infláveis — incluindo pula-pula, tobogã, piscina de bolinhas e futebol a seco — garantindo diversão ao longo de todo o evento. As crianças também aproveitar para fazer tranças nagô, oferecidas pelo Fundo Social.

A programação cultural também teve espaço garantido no palco, com apresentações dos alunos do CEIM Jornalista José de Moura Santos, do CEIM Professora Maria Luiza Fernandes e da Escola Municipal Professora Cleonice Feliciano, encantando o público presente.

Na quadra da escola, foi montada a Feira Mogi Feita a Mão, reunindo produtos artesanais produzidos por artistas da cidade, incentivando a economia criativa e valorizando o talento local.

Neste ano, já foram realizadas cinco edições da Rua+Feliz, nos bairros Vila Lavínia, Jardim Nove de Julho, Jundiapeba e Vila Jundiaí, beneficiando cerca de 7,6 mil pessoas. Em 2025, o programa contabilizou 13 edições, com mais de 51,4 mil atendimentos realizados.

Confira a programação completa no site www.mogidascruzes.sp.gov.br.