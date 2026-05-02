Sincomerciários destaca valorização e direitos no Dia do Trabalhador

O Sincomerciários de Mogi das Cruzes e Região celebra este 1º de maio reafirmando seu compromisso com a proteção e o desenvolvimento da categoria que movimenta o setor mais pujante da economia local. O presidente da entidade, Jair Francisco Mafra, analisa o cenário econômico atual e destaca a importância da Convenção Coletiva como instrumento de justiça social. Com base territorial em Mogi das Cruzes, Suzano, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis, o sindicato atua como porta-voz de milhares de trabalhadores, buscando equilibrar a modernização das relações de trabalho com a preservação de direitos fundamentais.

Para Jair Mafra, a função da presidência é zelar pelo cumprimento da legislação e combater irregularidades. “Entendo que a missão de qualquer presidente de Sindicato é atuar como porta-voz da categoria junto a órgãos governamentais e entidades patronais, zelando pelo cumprimento da legislação vigente e das cláusulas acordadas em Convenção Coletiva de Trabalho, combatendo irregularidades como assédio ou descumprimento de benefícios, além de liderar as negociações coletivas”, afirma. No contexto atual, o foco principal tem sido a manutenção do poder de compra. “A principal conquista do Sindicato nos últimos anos é o reajuste dos salários acima da inflação, representando aumento real nos salários, visando melhorar o poder de compra e a qualidade de vida dos comerciários”, destaca o presidente.

O sindicato alerta para as novas formas de contratação que podem mascarar direitos, e ressalta que o desafio vai além da informalidade, atingindo a “pejotização”, a terceirização e o trabalho intermitente. “São desafios não somente do Sindicato, mas do Estado brasileiro responsabilizar-se na regulação e inibição dessas formas de contratação que no mais das vezes apenas mascaram o direito do trabalhador, retiram seu poder de compra, aumentam a jornada de trabalho e criam um problema previdenciário no médio e longo prazo”, avalia.

Sobre a jornada de trabalho e o fim da escala 6×1, o presidente é enfático: “O fim da escala 6×1 é hoje um movimento de massas, que todos tem consciência da necessidade dessa adequação. Há sempre os que lutam contra essa maré, como foi quando estavam implementando o 13º salário – basta pesquisar o noticiário da época – como se fosse algo apocalíptico. E no fim foi a economia real que ganhou: maior circulação de dinheiro, fortalecimento do comércio e das relações sociais”.

Quanto ao crescimento do comércio digital e do e-commerce, a posição da entidade é de vigilância social. “Não somos contra a tecnologia, mas não aceitamos que ela sirva de desculpa para precarizar a vida do comerciário. A grande questão está na pergunta: a quem serve a tecnologia? Serve para melhorar a condição de vida das pessoas, ou serve para piorar?”, questiona Mafra. Ele defende que o treinamento deve ser garantido: “O Sindicato entende que a qualificação é um direito como uma reivindicação que tanto o Sindicato […] quanto as empresas ofereçam gratuito e em horário de serviço”.

O Sincomerciários oferece suporte jurídico, odontológico e benefícios sociais, como o “kit bebê” para mães comerciárias. “Não bastasse a questão representativa, o Sindicato tem uma ampla equipe administrativa que presta todos os esclarecimentos sobre dúvidas sobre os direitos, uma equipe jurídica que presta o serviço de atuação judicial e extrajudicial em favor dos trabalhadores”, explica o presidente. O lazer também é prioridade, com acesso à Colônia de Férias na Praia Grande e ao Complexo Eco em Avaré, através da Fecomerciários.

Neste Dia do Trabalhador, Jair Mafra deixa uma reflexão central: “É o trabalho que existe para o ser humano ou é o ser humano que existe para o trabalho? Precisamos de uma vez por todas colocar o ser humano na frente, e o trabalho deve deixar de ser uma fonte de alienação, para servir para a liberdade do ser humano”.

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