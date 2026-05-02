Patteo Urupema Shopping completa três anos e anuncia novas operações

Mall em Mogi das Cruzes expande mix com calçados, serviços notariais, gastronomia e academia premium

Localizado estrategicamente no centro de Mogi, o Patteo Urupema Shopping projeta alta de 14% no fluxo de visitantes para 2026 com a expansão de seus serviços e lojas.

O Patteo Urupema Shopping celebra três anos de atividades em Mogi das Cruzes com o anúncio de quatro novas operações estratégicas para o primeiro semestre de 2026. Inaugurado em 18 de abril de 2023, o empreendimento administrado pela HBR Realty consolida sua trajetória de crescimento com a chegada da fabricante de calçados Bottero, de um Cartório de serviços notariais, da hamburgueria Cantinho Du e da academia Flynow Higher. O incremento no portfólio acompanha o balanço positivo de 2025, ano em que o shopping registrou alta de 12% no fluxo de visitantes.

As inaugurações começam em maio com a abertura da loja Bottero, no Piso 1, e do Cantinho Du, na praça de alimentação do Piso 5. No setor de serviços, a novidade é a instalação de um Cartório no Piso 7, que oferecerá atendimentos como escrituras, testamentos e autenticações de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Para o mês de julho, está prevista a abertura da academia Flynow Higher, que ocupará uma área de mil metros quadrados no Piso 4, com foco em infraestrutura moderna e equipamentos de última geração.

Segundo a superintendente Cláudia Lima, a chegada das novas marcas está alinhada ao objetivo de proporcionar experiências diferenciadas e conveniência no coração da cidade. Para 2026, a administração projeta um aumento de 12% nas vendas e de 14% no fluxo de público. Localizado na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, o shopping reforça sua posição como polo de convivência e entretenimento regional, tendo promovido mais de 60 eventos culturais ao longo do último ano.

Destaque:

Endereço: Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515 – Centro, Mogi das Cruzes

Instagram: @patteourupemashopping

Site: www.patteourupemashopping.com.br

Telefone: (11) 2500-0515.