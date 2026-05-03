Mogi Basquete vence o São José e avança às quartas de final do NBB

Foto: Wilian Oliveira

Classificado às quartas de final do NBB CAIXA, feito que não acontecia desde a temporada 2020/21, o grupo aguarda a definição da série entre Franca e Botafogo

Equipe mogiana fecha a série em 3 a 0 e volta a competir entre os oito melhores do País após cinco temporadas

O Mogi Basquete confirmou sua classificação às quartas de final do NBB CAIXA ao vencer o Mr. Moo São José por 81 a 70, na noite desta segunda-feira (27/04), no Ginásio Hugo Ramos. A vitória selou a série melhor de cinco em 3 a 0, garantindo o retorno da equipe mogiana ao grupo dos oito melhores do País pela primeira vez desde a temporada 2020/21. O time agora aguarda o vencedor do duelo entre Franca e Botafogo para definir o próximo confronto na fase eliminatória da competição nacional.

A equipe liderada pelo técnico Fernando Penna iniciou o confronto com intensidade, abrindo uma vantagem de 9 a 0 nos primeiros minutos e fechando o primeiro quarto em 25 a 18. O pivô Dikembe André foi o grande destaque individual da partida, alcançando um duplo-duplo com 15 pontos e 12 rebotes, enquanto o armador Felipe Ruivo foi fundamental na armação com 14 assistências. Apesar de uma tentativa de reação do São José no terceiro período, o Mogi retomou o controle defensivo nos dez minutos finais, registrando uma parcial de 20 a 13 para assegurar o placar final. O evento no “Hugão” também contou com benefícios exclusivos para o programa de sócio-torcedor e atrações culturais durante o intervalo.