Mogi Abraça o Centro promove programação esportiva na Praça Oswaldo Cruz

Foto: Divulgação/PMMC)

Mogi que Abraça o Centro promoveu programação especial voltada ao lazer, esporte e convivência na Praça Oswaldo Cruz, no último sábado (26)

Ação gratuita reuniu aulas de boxe, ritmos e torneios de tabuleiro no último sábado para fortalecer a convivência social e o comércio na região central de Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, no último sábado (25/04), mais uma edição do programa Mogi Abraça o Centro na Praça Oswaldo Cruz. A iniciativa ofereceu uma programação gratuita com aulas de ritmos, boxe e oficinas de basquete, além de torneios de tabuleiro como xadrez, damas e dominó. Coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer, a ação busca incentivar hábitos saudáveis e ocupar positivamente os espaços públicos, integrando diferentes gerações no coração da cidade.

O programa é estruturado em sete eixos principais, que abrangem segurança, cultura, zeladoria, empreendedorismo, mobilidade e saúde. Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Fred Abib, a oferta contínua de atividades aos sábados é uma estratégia para resgatar o centro como um polo dinâmico de convivência e desenvolvimento econômico. A iniciativa conta com o suporte de um Comitê Gestor formado pelo poder público e sociedade civil, garantindo a manutenção de serviços e a segurança dos frequentadores através de monitoramento ampliado.