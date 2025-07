Prefeitura de Ferraz capacita funcionários para enfrentamento da violência de gênero

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos promoveu na manhã desta segunda-feira, dia 30, uma capacitação voltada aos funcionários da pasta e das áreas de Assistência Social, integrantes da Guarda Civil Municipal, além de convidados da região, sobre o tema: “Prevenção e Enfrentamento da Violência de Gênero”. O evento foi realizado no auditório da Escola Técnica Estadual (ETEC).

O evento contou com a palestra de Margarete Pedroso, procuradora do Estado de São Paulo, coordenadora do Comitê Gestor de Equidade, Diversidade e Inclusão da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, referência nesta área. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Maria Celma Pereira, ressaltou o evento como de suma importância a todos para significar lá na ponta, no atendimento da população, uma escuta mais qualificada. Para a assistente social, Maria de Fátima, que trabalha na Vigilância Epidemiológica, o trabalho será refletido no atendimento da população e em políticas públicas ao município. A capacitação foi realizada durante todo o período da manhã desta segunda-feira e servirá até para o preenchimento dos dados feitos pelos funcionários nas unidades de saúde e demais unidades públicas do município para maior assertividade no atendimento a este público.