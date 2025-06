Itaquá se destacou no Open Ajinomoto Aspirantes de judô

O judô de Itaquaquecetuba segue se destacando na categoria. A equipe que pertence à Secretaria de Esporte da cidade participou do campeonato Open Ajinomoto Aspirantes, promovido pela Federação Paulista de Judô, e liderou o quadro de medalhas conquistando 20 no total, sendo nove de ouro.

O evento foi realizado na capital paulista e contou com a participação de mais de 1,8 mil atletas de mais de 175 entidades de todo o estado. Itaquá levou para a competição, que é uma das principais do calendário esportivo estadual, 69 atletas e foi campeão na categoria masculina, feminina e geral.

A cidade já havia sido a vencedora na Copa São Paulo – Divisão Aspirantes no início do ano e segue sendo destaque.

Em primeiro lugar, ficaram Ana Caroline S. Damasceno (sub-15), Beatriz Figueredo (adulto), Nayra Raphaella (adulto), Matheus Parente (sub-9), Phietro Silva (adulto), Laura Coelho (sub-13), Rafael Henrique (sub-15), Paulo Gabriel (sub-18) e Anthony Barbosa (sub -18).

Em segundo lugar, Ana Carolina Oliveira (sub-11), Melissa Rocha (sub-11), Felipe Correa (sub-11), Diogo Pascotti (sub-11), Yasmin Santos (sub-13) e Nathaly Ferreira (sub-15). Já os terceiros colocados foram Homero Nabeshima (adulto), Manuella Ruggera (sub-11), Heloisa Nabeshima (sub-11), Luísa Sousa (sub-11) e Vitória Afonso (sub-18).

“O judô de Itaquá está levando o nome da nossa cidade para outras regiões. É motivo de orgulho ver a superação de cada atleta. São exemplos na modalidade para o esporte e para o município”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

As vagas para as aulas de judô estão abertas e as inscrições devem ser realizadas no Centro de Atividade Física (rua Rio Paraíbuna, 92, Jardim Nova Itaquá), de segunda a sexta, das 8h às 17h. É necessário levar cópias do RG e CPF do aluno e do responsável, cópia do comprovante de residência e o atestado médico original com validade de seis meses. O período de inscrições dura enquanto houver vaga e depois será formado cadastro reserva.

