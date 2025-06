Guerrinha retorna ao Mogi Basquete como coordenador técnico para a temporada 2025/26

Ídolo do basquete nacional reforça a comissão técnica enquanto o clube estreia na LDB



O Desk Manager Mogi Basquete anunciou no sábado (21), a contratação de Jorge Guerra, o Guerrinha, como coordenador técnico para a temporada 2025/26. Ícone do basquete nacional, Guerrinha retorna a Mogi das Cruzes após quatro anos, com o objetivo de reforçar a comissão técnica liderada por Fernando Penna e contribuir para o desenvolvimento da equipe principal e das categorias de base. A chegada do experiente profissional marca uma nova fase para o clube, que também confirmou nesta semana a renovação de jovens atletas e a contratação de novos talentos para a disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), que começou na quarta-feira (26).

Com uma trajetória consagrada, Guerrinha iniciou sua carreira ainda criança, aos dez anos, no tradicional time de Franca, sua cidade natal. Como jogador, acumulou conquistas como o tetracampeonato brasileiro, um título sul-americano e cinco estaduais, além de ter defendido a seleção brasileira por dez anos. Participou de duas edições dos Jogos Olímpicos (1988 e 1992), dois Mundiais (1986 e 1990) e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, na histórica vitória sobre os Estados Unidos. Como técnico, também colecionou títulos expressivos, como o Campeonato Nacional de 2002 pelo Bauru, além de troféus estaduais, sul-americanos e a participação na final da Copa Intercontinental de 2015, contra o Real Madrid. No Mogi Basquete, entre 2016 e 2021, Guerrinha liderou a equipe nos títulos do Campeonato Paulista e da Liga Sul-Americana de 2016, além de ter sido eleito o melhor técnico da temporada 2019/20 do NBB, interrompida pela pandemia.

Agora, como coordenador técnico, Guerrinha retorna ao clube para atuar ao lado de Fernando Penna e contribuir com sua experiência na preparação e fortalecimento do elenco para a próxima temporada. Sua chegada coincide com o investimento do Mogi em jovens promessas, pensando não só na LDB, como também no elenco profissional. Na terça-feira (24), o clube anunciou a contratação dos ala-pivôs Nicolas Cavero e Luiggi Fachin para integrar a equipe da LDB e compor o elenco adulto em 2025/26. Cavero teve passagens por clubes como Paulistano, Londrina, Corinthians, Cruzeiros e Osasco, se destacou na última edição da LDB e foi campeão da Liga Ouro e do Campeonato Brasileiro de Basquete. Já Fachin chega do Pinheiros com títulos como o bicampeonato da LDB, do Torneio de Interligas, do Campeonato Paulista e do CBI. Além de ter defendido a Seleção Brasileira Sub-19 de basquete 3×3.

Na segunda-feira (23), o Mogi já havia anunciado a renovação de outros dois nomes da base: o ala-armador Iago Barry, que vai para sua terceira temporada com a equipe, e o armador Gabriel Caldeira, que chegou ao clube em dezembro de 2024.

Com o retorno de Guerrinha ao comando técnico e o reforço de jovens talentos, o Mogi Basquete aposta em um trabalho consistente de desenvolvimento, preparação e competitividade para alcançar resultados expressivos nas próximas temporadas.

Créditos: Antônio Penedo

