Campanha de arrecadação de agasalho tem início no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

Ação começa nesta terça-feira, 1º de julho, e arrecada peças novas e usadas em bom estado para o Fundo Social e itens para pets

A partir desta terça-feira, 1º de julho, o projeto “Vamos Ajudar”, do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), inicia uma nova campanha solidária para arrecadar agasalhos novos e usados em bom estado. A ação é realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade durante o período mais frio do ano.

Associados e o público em geral podem doar cobertores, meias, peças infantis e adultas (femininas e masculinas). Neste ano, como novidade na campanha, também serão arrecadados itens para pets, como caminhas e mantas.

Os pontos de coleta estão disponíveis na academia, na Secretaria e na recepção do clube. Todas as doações serão encaminhadas ao Fundo Social, que será responsável pela triagem e distribuição por meio de mais de 200 entidades, associações, igrejas e lideranças comunitárias cadastradas, que garantem que as peças cheguem às pessoas que mais precisam. Já os itens para animais serão entregues pelo Fundo Social a famílias com pets e protetores independentes da cidade.

A diretora social do Clube, Karin Camargo, reforça a importância da participação da comunidade nesta mobilização solidária: “Contamos com a solidariedade de todos para que ninguém enfrente o frio sem o mínimo necessário. Nosso compromisso social está baseado em empatia e responsabilidade. Cada peça doada representa um gesto de cuidado e acolhimento com quem mais precisa”.

Solidariedade contínua

Esta é a segunda ação promovida pelo CCMC em prol do Fundo Social em 2025. Em fevereiro, o clube doou 200 kits de limpeza destinados às famílias afetadas pelas enchentes que atingiram a cidade no início do ano.

Ao longo do ano, o clube tem mantido uma atuação constante no campo social. Em março, promoveu uma campanha de apoio ao Instituto Sopa, que arrecadou mais de 1,5 mil pacotes de macarrão, 200 potes de sorvete utilizados na distribuição de refeições, além de 25 quilos de sal e 75 quilos de açúcar.

No mesmo mês, destinou à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer mais de 1.300 quilos em anilhas, uma torre completa de dumbbells com pesos de 12 a 40 quilos e diversas barras de musculação.

Mais recentemente, no início de junho, o clube doou cerca de 500 pares de meias para a campanha “Pé Quentinho”, organizada pela Associação do Voluntariado de Mogi.

O compromisso do CCMC com ações solidárias também se manifesta em projetos permanentes, como o “Tricô do Bem” e o “Costura do Bem”. Juntos, esses projetos entregaram, nos últimos meses, 200 gorros e 30 almofadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes.

O CCMC tem realizado várias ações sociais