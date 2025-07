Atletas de Suzano se destacam no 67º Campeonato Sudoeste de Sumô

Atletas da Associação de Sumô Nova Central, entidade conveniada à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Suzano, participaram do 67° Campeonato Sudoeste de Sumô, realizado na Associação Cultural e Esportiva da cidade de Capão Bonito, no Vale do Ribeira. O evento reuniu cerca de 80 competidores de todo o Estado.

A equipe suzanense, composta por 30 atletas, se destacou na competição ao conquistar um total de nove medalhas. Na categoria Mirim, os atletas Valentina Aya, Rafaela Bezerra, Arthur Almeida e Geter Martins garantiram medalhas de ouro, enquanto Enzo Akira, Valentina e Manuela Silva levaram o bronze. Pela modalidade Adulto, Luciana Watanabe e Sanusa Chagas também subiram ao pódio, com Luciana levando a prata e Sanusa o bronze.

O torneio, que ocorreu no domingo (15), também contou com a presença dos instrutores Eugênio Bezerra, Edson Júnior, Vinícius Almeida e Cida Lima, que demonstraram apoio aos atletas.

Agora, a equipe se prepara para o Campeonato Brasileiro de Sumô, que será realizado nos dias 26 e 27 de julho. Além disso, Luciana Watanabe e Sanusa Chagas representarão a associação no Campeonato Mundial, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de setembro, em Bangkok, na Tailândia.

“Graças ao incentivo recebido pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário (de Esportes e Lazer – Arnaldo Marin Junior) Nardinho, os lutadores tiveram a oportunidade de participar de um dos eventos mais importantes da modalidade e, com muito esforço e dedicação, conquistaram o pódio nove vezes, mostrando a força do sumô suzanense”, disse Luciana que, além de atleta, é a presidente da Associação de Sumô Nova Central.

Nardinho, por sua vez, destacou a conquista dos atletas durante a competição. “Parabéns por mais uma vitória, ver os competidores da Associação de Sumô se destacarem em mais um campeonato, mostra que o esporte em Suzano está ganhando mais força”, destacou o chefe da pasta.

Já o prefeito evidenciou a importância do trabalho desenvolvido pela Associação de Sumô e o comprometimento dos atletas. “Quero parabenizar a todos pelo excelente desempenho e agradecer por levarem o nome de Suzano com tanto orgulho e dedicação para outros locais do Brasil e do planeta”, finalizou Pedro Ishi.

Crédito das fotos: Divulgação/Secop Suzano

