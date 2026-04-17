O 39º Akimatsuri recebe o Sebrae-SP

Com 40 expositores do Alto Tietê, entidade evidencia vocações locais e oportunidades de negócios no tradicional festival de outono

O Sebrae-SP no Alto Tietê evidenciou, no 39º Akimatsuri, a força do empreendedorismo regional. Com um espaço dedicado a 40 expositores locais, a entidade destaca a vocação do território nas áreas de agronegócio, turismo, artesanato e comércio. As atrações, localizadas no pavilhão agrícola do evento, funcionam nos dias 18 e 19 de abril, último fim de semana do festival de outono, realizado no Centro Esportivo Bunkyo, em Mogi das Cruzes.

O Akimatsuri é um dos principais eventos da colônia japonesa reunindo tradição, cultura e negócios. O Sebrae-SP apoia o evento, que na última edição reuniu mais de 140 mil visitantes. “O Akimatsuri é um trabalho de união — essa é a mensagem mais importante do festival. O Sebrae-SP atua no desenvolvimento das vocações e no fortalecimento territorial. O festival é uma oportunidade para acessar novos mercados e gerar negócios de impacto”, afirmou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, durante a abertura oficial.

O estande do Sebrae-SP conta com a participação de pequenos negócios e cooperativas. “Essa é uma oportunidade para os empreendedores locais exporem, divulgarem e venderem seus produtos. É a primeira vez que participo e tenho uma expectativa muito positiva. Participo de vários cursos do Sebrae, sendo o mais recente o PEIEX (Programa de Qualificação para Exportação). A exportação é o próximo passo da empresa, já temos, inclusive, os países mapeados”, contou Gabriel Rossini, proprietário da Calavera Peppers.

O empreendedor Flávio de Oliveira Fernandes aproveitou o Akimatsuri para lançar o livro “Entre folhas e patas”, um guia de convivência saudável entre plantas e animais de estimação. “Estou bastante ansioso, com expectativa de boas vendas, e também de apresentar o nosso livro ao público do Alto Tietê”, disse.

O empreendedor Gustavo Teophilo, da Nós do Coração, expõe pela segunda vez no estande do Sebrae-SP. “Trabalho com joias de pedras naturais na técnica de macramê. No ano passado, tivemos um movimento muito bom e estamos esperançosos com o público desta edição. Além das vendas, também conseguimos fazer conexões importantes”, afirmou.

A agricultora Maria José Marques da Silva, expositora da Cooperativa dos Produtores Agrícolas Solidários do Alto Tietê (Coopasat), foi uma das ganhadoras do “Prêmio Junji Abe – Produtor Rural do Ano”, concedido pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para valorizar os produtores rurais do município.

“Não esperava receber a premiação, mas, ao mesmo tempo, é o reconhecimento do meu trabalho. Quando decidimos abrir as portas da cooperativa, o Sebrae estava ali para ajudar”, afirmou. A produtora cultiva salsinha, manjericão, hortelã, cebolinha, rúcula, chuchu, banana e limão — produtos que podem ser adquiridos no Akimatsuri. Apenas no primeiro fim de semana do evento, o espaço do Sebrae-SP recebeu mais de 14,2 mil visitantes.

O festival é realizado das 10h às 22h, aos sábados, e das 10h às 21h, aos domingos. O Centro Esportivo Bunkyo está localizado na Avenida Japão, 5.919, no bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes.