A Semana, uma história de sucesso

O jornal A Semana é um exemplo claro de longevidade conseguindo superar tamanhos obstáculos principalmente com a era da internet onde o fluxo de informações, movimentação instantânea e global de dados, transformados em pulsos digitais (bits) e transmitidos por cabos, fibra ótica e redes móveis, faz como nos deparamos com muita informação de todos os cantos do planeta. Este sistema conecta pessoas, empresas e dispositivos em tempo real, caracterizando a atual sociedade da informação e permitindo o armazenamento em nuvem e a rapidez com que recebemos essas informações.

Fundado no dia 8 de maio de 1998, ainda com a web nos seus passos iniciais, o jornal passou por vários governos e economias que se não fosse a persistência, experiência e amor ao jornalismo levado a sério, seus diretores e funcionários poderiam estarem hoje em outros mercados.

Fabiola Pupo, superintendente do semanário com uma visão clara do que acontece ao seu redor, faz do A Semana um jornal que valoriza e comércio e a gente mogiana e do Alto Tietê.

Sua coluna On Business é o destaque do semanário onde por lá desfilam as mais variadas pessoas que tem algo a contar.

O jornal A Semana é hoje o único periódico impresso de Mogi das Cruzes. Sua força vem de uma equipe que acredita ainda nos valores tradicionais de um bom jornal escrito com todos os ingredientes que o fizeram estar nas bancas até hoje: honestidade, visão de futuro e atenção à tecnologia.

Claro que não foi fácil chegar até aqui. O Brasil passou por uma inflação galopante na década de 80 quando ainda vivia sob o militarismo que também já estava enfraquecido. Nos anos 90 veio o Plano Real que estabilizou a inflação, gerando novas oportunidades de negócios, empregos e renda.

Merecidamente o jornal completa 28 anos de vida com aquela qualidade editorial que sempre o acompanhou desde 1998.

Parabéns ao A Semana por mais um ano de muita luta, muita aprendizagem e com certeza muito amor por parte de sua ótima equipe. Rumo aos 30 anos.



Rouxinol Mogi