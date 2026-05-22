Fundo social lança campanha do agasalho com 200 pontos de arrecadação na cidade

Serão recebidos cobertores, roupas e itens de inverno destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas



A cidade terá 200 postos de arrecadação de roupas e cobertores até agosto.

O Fundo Social de Mogi das Cruzes lançou, na noite desta quarta-feira (20/05), a Campanha do Agasalho 2026 em evento no Theatro Vasques. A iniciativa, que contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli e da presidente do órgão, Maira Cusatis, será realizada até o dia 9 de agosto com cerca de 200 pontos de coleta espalhados por escolas, prédios públicos, supermercados e empresas parceiras. Além de cobertores e roupas de inverno para adultos e crianças, a ação também arrecadará meias, toucas e mantas para pets. O presidente da Câmara Municipal, Francimário Vieira de Macedo, e os vereadores Edson Santos, Pedro Komura, Mauro do Salão e Vitor Emori marcaram presença e se comprometeram a arrecadar mil cobertores para a mobilização. A abertura cultural teve a apresentação da Escola de Dança Bruna Viana, única profissional do País autorizada pelo Balé Bolshoi a ministrar aulas na metodologia russa Vaganova. Todas as doações serão repassadas para mais de 180 entidades e associações de bairro cadastradas. Os interessados em colaborar podem entregar os donativos diretamente na sede do Fundo Social, no Centro Cívico, ou obter informações pelo telefone 4798-6365.