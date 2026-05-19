Associação Beneficente Doce Lar conquista recertificação ISO 9001 e demonstra compromisso com qualidade no atendimento social

Equipe da Associação Beneficente Doce Lar celebra a conquista da recertificação ISO 9001, reconhecimento que demonstra o compromisso da instituição com a qualidade / Foto: Divulgação

A Associação Beneficente Doce Lar, presidida por Marcela Rocha, conquistou a recertificação da ISO 9001, uma das mais reconhecidas normas internacionais de gestão da qualidade. O novo certificado, que consolida o trabalho desenvolvido pela entidade há mais de 40 anos em Mogi das Cruzes, será entregue oficialmente em junho de deste ano.

A certificação atesta que a instituição mantém processos organizados, monitorados e voltados à melhoria contínua dos serviços oferecidos às crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. “A Doce Lar recebeu a certificação inicial em junho de 2023 e, desde então, passou por auditorias internas e externas anuais, totalizando seis avaliações consecutivas entre os anos de 2023, 2024 e 2025, até alcançar a recertificação neste ano.”, explica o consultor da Qualidade, Alexandre Coelho.

Segundo ele, o processo de auditoria envolveu dois dias de diagnósticos completos dos setores da organização, com destaque para as áreas pedagógica e social. “A avaliação verificou a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), além da capacidade da entidade em manter padrões de excelência e evolução contínua, atendendo os critérios de Auditorias de Vigilância, Auditorias Internas Regulares, Análise Crítica pela Alta Direção, Tratamento de Não Conformidades e Ações Corretivas, Atualização da Informação Documentada, Análise de Indicadores e seus Resultados e Auditoria de Recertificação.”, diz Coelho.

A norma internacional exige critérios rigorosos para manutenção do certificado, como auditorias periódicas, análise de indicadores, atualização de documentos, ações corretivas e avaliação constante dos processos internos.

Na prática, a certificação impacta diretamente os atendimentos realizados pela entidade. O foco passa a ser preventivo e estratégico, buscando compreender as necessidades das famílias atendidas e garantir serviços cada vez mais qualificados.

“Atender bem não é apenas oferecer um serviço, mas assegurar que cada criança, adolescente e família recebam acompanhamento com responsabilidade, organização e qualidade”, ressalto o consultor da Qualidade.

Para a presidente da Doce Lar, Marcela Rocha, a recertificação representa mais do que um reconhecimento técnico. “A ISO 9001 demonstra que a instituição possui processos organizados, monitorados e orientados à melhoria contínua, garantindo transparência, eficiência administrativa e qualidade nos atendimentos prestados à comunidade”, destacou.

Atualmente, a Associação Beneficente Doce Lar realiza atendimento contínuo a mais de 500 crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de programas socioassistenciais, educativos e de fortalecimento de vínculos.

Entre os serviços oferecidos estão oficinas socioeducativas, atividades culturais, esportivas e recreativas, apoio pedagógico, ações de cidadania, inclusão social e acompanhamento familiar. “Um dos principais trabalhos desenvolvidos pela entidade é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), política pública da assistência social voltada à prevenção de situações de risco social. O serviço promove atividades coletivas, educativas e culturais, o que colabora no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.”, comenta Marcela.

A recertificação também fortalece a credibilidade da instituição diante de parceiros, investidores e apoiadores. De acordo com Coelho, a ISO 9001 funciona como uma validação da governança e da maturidade administrativa da organização, ampliando oportunidades de parcerias e novos investimentos sociais.