Ricardo Vilela nasceu em 28 de novembro de 1878 no Rio de Janeiro, primeiro filho do casal Manoel da Silva Vilela e Varolina Valadares Vilela.

Ainda na infância, mudou-se com a família para Sorocaba. Nesta cidade, seu pai foi chefe de uma pequena fábrica de chapéus que com o passar dos anos foi adquirida pela família. Aos 18 anos casou-se com Bertha Dias, filha de tradicional família sorocabana. Em 1900, já pai de família mudou-se a capital paulista para ocupar uma das cadeiras do curso preparatório para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Em 1902, passou a pertencer ao quadro de alunos da academia, quando se inscreveu para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais. No entanto não chegou a exercer a profissão. Seu diploma foi requerido e expedido somente em 1941. Nessa época passou a dedicar-se a empresa da família, a M. Vilela & Cia. Em 1908, o Cel. Souza Franco, então prefeito de Mogi das Cruzes, adquiriu uma área de terra e doou para a empresa M. Vilela & Cia. para a construção da fábrica de chapéus na cidade.

A Fábrica era situada à rua Barão de Jaceguai e chegou a empregar cerca de 200 funcionários em 1908, nesta época a cidade ainda não contava com energia elétrica, e foi a firma Vilela num convênio com a prefeitura, que começou a fornecer, no ano de 1909. Representando um grande avanço para a cidade. Na casa da família, também na mesma rua da fábrica, demolida deu lugar ao atual Edifício Atrium. O prestígio adquirido pelo novo impulso da cidade, fez com que Ricardo, se envolvesse com a política, chegou a ser vereador e subprefeito. Seu hobby era a aviação, também uma novidade para a época, chegou a montar um protótipo de avião que Santos Dumont havia desenvolvido na França pouco tempo antes. Sobrevoava com seu avião, causando espanto à todos. Expandindo a empresa da família, montou a Fábrica de Tecidos na atual rua Navajas, logo depois, vendeu os direitos acionários e mudou-se para São Paulo. A antiga Fábrica de Tecidos, conhecida como Mogitex encerrou suas atividades no final dos anos 70, e o edifício demolido no início dos anos 80.

Dr. Ricardo Vilela era bacharel em Ciências Jurídicas, por isso o título de doutor, recebeu a homenagem com o nome da rua, ainda em vida. Anteriormente a rua era denominada, rua do Bom Jesus.

Faleceu em 14 de julho de 1967 no Rio de Janeiro.

Fontes:

– História de Mogi das Cruzes – Isaac Grinberg – 1961

– Os Maiores Personagens da História de Mogi das Cruzes – Regis de Toledo 2003

Foto:

– Dr. Ricardo Vilela