Itaquá fortalece políticas públicas para a primeira infância com ações intersetoriais e acolhimento

Parques naturalizados instalados em unidades municipais incentivam o contato com a natureza e o desenvolvimento motor de bebês e crianças pequenas.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba intensificou as ações voltadas ao desenvolvimento integral de bebês e crianças por meio de investimentos em infraestrutura pedagógica e fortalecimento do vínculo familiar. O conjunto de iniciativas, que envolve diferentes secretarias municipais, prioriza a qualificação de espaços urbanos e educativos para promover o direito ao brincar e ao aprendizado.

Entre os investimentos em infraestrutura, as creches Maria de Lourdes e Paulo Alexandre receberam parques naturalizados, ambientes que utilizam elementos da natureza para estimular a criatividade e o brincar livre. Na unidade Maria de Lourdes, também foi implantado o mobiliário pedagógico do Ateliê Quero-Quero, focado na autonomia e em experiências investigativas das crianças. No campo da leitura, a Creche Rogério da Silva recebeu um acervo de 100 livros em abril, como parte da Trilha Urban95.

O acolhimento às famílias é realizado pelo programa Família+, que oferece escuta qualificada e orientações semanais via mensagens sobre autocuidado e criação de vínculos. No âmbito administrativo, uma comissão intersetorial trabalha na elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), definindo diagnósticos e estratégias de longo prazo. A agenda do setor para este mês prevê a realização da Semana Municipal do Brincar na última semana de maio, integrando o calendário mundial da iniciativa.