Fundo Social de Guararema lança campanha “Pés Quentinhos” pelo Inverno Solidário 2026

Campanha Inverno Solidário 2026 foca na arrecadação de calçados e meias para proteger famílias vulneráveis

O Fundo Social de Solidariedade de Guararema iniciou, nesta semana, a campanha Inverno Solidário 2026 com o tema “Pés Quentinhos – Doe Amor em Forma de Meias e Calçados”. A iniciativa visa arrecadar meias novas e sapatos fechados (novos ou em bom estado) para atender crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas. A proposta deste ano amplia o foco das ações anteriores, que eram centradas na arrecadação de cobertores, para oferecer maior proteção e dignidade às famílias assistidas.

As doações devem seguir critérios específicos para garantir a eficiência do repasse: as meias precisam ser obrigatoriamente novas, enquanto os calçados podem ser seminovos, desde que apresentem boas condições de uso. Segundo Carmen Rosana Pierucetti, presidente do Fundo Social, a mobilização busca sensibilizar a comunidade para gestos que promovam o acolhimento imediato dos necessitados. Apesar do foco em calçados, o órgão mantém a distribuição de cobertores, reforçada pelo estoque arrecadado durante a Corrida do Trabalhador 2026.

Os interessados em contribuir podem entregar os itens diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade. O atendimento é realizado na Rua Dona Laurinda, 193, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Informações adicionais estão disponíveis pelos telefones (11) 4693-1286 ou via WhatsApp no (11) 95657-1014.