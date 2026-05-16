Mais de 6 mil pessoas acompanham inauguração da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança



Governador Tarcísio de Freitas e prefeita Mara Bertaiolli durante inauguração do novo complexo hospitalar no último sábado (09/05)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inaugurou, no último sábado (09/05), a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, em Braz Cubas. A cerimônia oficial reuniu mais de 6 mil pessoas e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da prefeita Mara Bertaiolli e do vice-prefeito Téo Cusatis, além de autoridades estaduais e federais. O complexo hospitalar de 8 mil m² é fruto de um projeto iniciado em 2011 e será gerido em parceria com o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Ishaoc).

A estrutura de sete andares possui 90 leitos e capacidade operacional para 400 partos e 2 mil atendimentos obstétricos de urgência por mês. O hospital está equipado com UTI Neonatal, quatro salas cirúrgicas, Banco de Leite Humano e a Sala Lilás, espaço exclusivo para o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Durante o evento, a prefeita Mara Bertaiolli destacou o planejamento técnico e o compromisso com o atendimento materno-infantil, enquanto o governador Tarcísio de Freitas ressaltou a relevância da nova unidade para a rede de saúde regional.

O cronograma de atendimento à população terá início no dia 25 de maio com o programa Mãe Mogiana, oferecendo consultas e exames especializados. A fase operacional seguinte ocorre em agosto, com o início dos partos agendados e abertura da UTI Neonatal. A previsão é que a unidade atinja plena capacidade em setembro, passando a realizar também partos de alto risco e pronto atendimento obstétrico integral.

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