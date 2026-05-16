Pinacoteca apresenta mostra histórica de estandartes da Festa do Divino

Exposição na Pinacoteca destaca estandartes produzidos por artistas locais

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes recebe a exposição “Divino: Arte Estampando Estandarte”, que reúne peças históricas e elementos simbólicos da maior celebração religiosa do município. A mostra, organizada pela Secretaria de Cultura, apresenta 14 bandeiras confeccionadas por artistas locais entre 2003 e 2004, além de lanternas tradicionais utilizadas nas procissões da Alvorada. A entrada é franca e a visitação segue aberta até o dia 29 de maio.

Com curadoria de Roberto Lemes Cardoso, a exposição resgata a identidade visual e o valor simbólico da festividade, que soma 413 anos de história. O acervo, doado à Pinacoteca em 2025, inclui registros de diferentes épocas que auxiliam na preservação da memória cultural do Alto Tietê. A iniciativa visa aproximar o público da iconografia do Espírito Santo por meio de estandartes que representam a luz da fé e a devoção popular.

O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, na Rua Coronel Souza Franco, 993. Agendamentos para grupos e escolas podem ser realizados via e-mail pela Secretaria de Cultura.