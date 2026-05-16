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Programa Brotos de Mogi promove plantio de 95 mudas em unidades de saúde reformadas

Plano de Arborização Urbana já soma 4,2 mil novas árvores plantadas
A Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente realizou, nesta semana, o plantio de 95 mudas de espécies nativas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim Santos Dumont, Jardim Aeroporto 2 e Cocuera. A iniciativa faz parte do programa “Brotos de Mogi com Saúde”, uma parceria com a Secretaria de Saúde e Bem-Estar que promove a arborização em prédios municipais revitalizados para ampliar o conforto térmico e a biodiversidade local.
Ao todo, foram introduzidas 38 mudas nas unidades do Jardim Santos Dumont e Aeroporto 2, incluindo ipês, pitangas e aroeiras-salsa, enquanto a UBS do Cocuera recebeu 57 exemplares de espécies como jabuticaba e jacarandá. Segundo a secretária Patricia Cesare, o projeto atende à meta da prefeita Mara Bertaiolli de expandir a cobertura arbórea urbana, integrando diversas pastas municipais no Plano Municipal de Arborização.
Desde o início da atual gestão, mais de 4,2 mil mudas nativas da Mata Atlântica foram plantadas em diversos pontos do município, todas oriundas do Viveiro Municipal. O cronograma de plantios de grande porte segue em andamento, baseado no mapeamento de espaços públicos que receberão novas intervenções para garantir o embelezamento e a preservação ambiental da cidade.

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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