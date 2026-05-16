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Centro de Formação de Condutores Shangai prioriza segurança técnica diante de mudanças na CNH

No mês em que se celebram as ações de conscientização por um trânsito mais seguro através do Movimento Maio Amarelo, a Autoescola Shangai reafirma seu papel histórico na Região do Alto Tietê. Sob a gestão do empresário Sérgio Miranda e sua filha Adriana Miranda, o Centro de Formação de Condutores (CFC) concilia quase 55 anos de tradição familiar com as novas exigências de mercado trazidas pela Resolução 1020 do Contran. Focada no ensino técnico, a empresa adota uma postura de acolhimento e responsabilidade individual, oferecendo pacotes estruturados para garantir que o futuro motorista desenvolva verdadeira consciência viária, muito além da aprovação burocrática no exame prático.
Diante das mudanças regulatórias que flexibilizaram a carga horária e permitiram maior autonomia ao cidadão na escolha de seus pacotes de aulas, Sérgio Miranda aponta a relevância do acompanhamento profissional qualificado, enfatizando um paralelo com outras profissões essenciais “assim como a medicina exige treinamento prático e científico em ambiente controlado, dirigir demanda técnica, repetição e mentoria”.
Um dos grandes diferenciais defendidos pela Shangai é o impacto positivo da troca de experiências. Um dos pontos de atenção levantados pela gestão da autoescola é a transição do curso teórico para o modelo à distância, e recorda com orgulho o ambiente das salas de aula presenciais, onde instrutores transformavam as 45 aulas regulamentares em momentos de socialização, criação de laços e aprendizado prático sobre mecânica básica, extintores e cidadania. “O cidadão agora escolhe o pacote que melhor cabe em sua necessidade, mas nosso papel é orientar que a prática vai muito além de passar no exame; trata-se de dominar a sinalização e a direção defensiva”, explica Sérgio Miranda.
Para manter esse padrão de excelência humana na fase prática, a Shangai investe continuamente no treinamento de sua equipe de instrutores credenciados muitos deles com mais de 20 e 30 anos de casa e na segurança de sua frota.
Comercialmente, a estrutura integrada oferece melhor custo-benefício que a contratação de aulas avulsas no mercado autônomo. O pacote completo de 16 aulas da Shangai, comercializado a valores competitivos (em torno de R$ 1.050,00), inclui matrícula, honorários, material didático e o aluguel do veículo para o exame. A autoescola ainda oferece assessoria completa para os procedimentos realizados no Detran/Poupatempo, desde a biometria facial até agendamentos de exames médico/psicotécnico e Provas Teóricas e Práticas.
A fim de oferecer maior comodidade aos alunos, a Autoescola Shangai conta com duas unidades estratégicas, permitindo que o aluno realize o processo de habilitação em categorias de carro e moto na localidade de sua preferência.
“Não é apenas tirar a carteira, é formar um condutor consciente”, conclui o empresário.

DESTAQUE
Endereços:
Rua Navajas, 707 – Shangai, Mogi das Cruzes.
Rua Ipiranga, 300 – Centro, Mogi das Cruzes.
Telefones: (11) 94178-6873 (matriz) (11) 99807-5253 (filial)
Instagram: @autoescolashangai
Site: https://autoescolashangai.com.br

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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