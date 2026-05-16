“Em Evidência” com Maurício de Lima e Tavane Prado

Unidos pela fé e por uma história de superação, Maurício de Lima Ramos, 57, e Tavane Prado Rodrigues Ramos, 55, Capitães de Mastro da Festa do Divino Espírito Santo 2026, celebram uma vida de amor e devoção. Mogianos, ela morou em vários bairros da cidade, mas foi no Alto do Ipiranga, onde ele sempre residiu, que se conheceram na adolescência. Da infância, Maurício lembra dos carrinhos de rolimã que fazia, vendia e brincava com seu irmão Marcelo. E Tavane conta que adorava brincar na rua, com bolinhas de gude ou empinando pipa. Ele, formado como eletricista de manutenção pelo Senai em 1984, e ela, com especialização em AutoCAD em 2006, sentiram que a ligação com a fé e a religião foi intensificada após Maurício superar um grave problema de saúde aos 37 anos. Por uma promessa de gratidão e fé, o casal passou, desde então, a servir ativamente na Festa do Divino e agora ocupa o posto de Capitães de Mastro, honrando um milagre em suas vidas, que transformou a dor em um lindo propósito espiritual na comunidade mogiana.

Maurício começou cedo, vendendo geladinhos aos oito anos na porta do colégio. Aos 13, ingressou na vidraçaria do pai, negócio que assumiu e transformou na atual Vidrobox Ramos. Já Tavane iniciou aos 14 anos no setor de produção da fábrica de balas Joinha, depois passou a atuar no segmento do comércio, no mercado de pesquisa publicitária e em projetos arquitetônicos em AutoCAD, até quando resolveu parar aos 37 anos e se dedicar integralmente ao lar e à alegria de ser avó. Casados há 34 anos, moram no bairro Cidade Jardim e são pais de Vinícius, 35, casado com Livia e pai de Joaquim, 2, e Alina, de 10 meses; Jéssica, 33, mãe de Isabella, 12, e Manuela, 10; e o caçula João Pedro, 26. O programa favorito do clã é se reunir nos fins de semana para um caprichado café da manhã. Na cozinha, Tavane comanda o fogão e brilha com sua lasanha à bolonhesa. Leonino, seu estilo é casual, adora a dupla bermuda e regata, a cor azul, pedalar e andar a cavalo. Sua maior qualidade é sua generosidade, porém avalia que é condescendente demais. Escorpiana clássica ao se vestir, não dispensa uma camisa branca, sua cor favorita. Revela que, além da academia, também gosta de fazer compras e a sinceridade é sua qualidade, quando não transformada em “sincericídio”. Indicam os livros A Cabana, de William P. Young,e Desertos não Duram para Sempre, do mogiano Pe. Jonatas; e os filmesTop Gun 1 e 2. Encantaram-se com a beleza das praias e a vida noturna de Fortaleza-CE e, apesar de desfrutarem do sítio em Taiaçupeba e da casa em Indaiá, que são da família, têm como sonho de consumo adquirir sua própria casa na praia e outra no campo. Católicos devotos de Nossa Senhora Aparecida, ele filho dos saudosos Maria Aparecida e José Carlos e ela, de Maria Aparecida, 82, e Benedito, receberam lições de retidão e ética, valores que, acrescentados à religiosidade, fazem parte de suas vidas. Sua frase: “O ‘não’ você já tem. Então, vai e tenta”.

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