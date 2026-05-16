Jornal A Semana celebra 28 anos com festa corporativa em Mogi

Celebração agendada para o dia 20 de maio reunirá autoridades e parceiros para marcar a trajetória iniciada em 1998.

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O Jornal A Semana e a coluna On Business celebram seu 28º aniversário com uma recepção especial na próxima quarta-feira, dia 20 de maio, a partir das 19h30, no salão Château Ma Vie, em Mogi das Cruzes. A superintendente Fabíola Pupo, ao lado dos diretores Muriel e Marcel Pupo, receberá cerca de 200 convidados, entre empresários, autoridades e parceiros comerciais, para uma noite voltada ao networking e ao reconhecimento da história do veículo.

A estrutura do evento foi planejada pela assessora Renata Sponda, com cerimonial conduzido pelo jornalista Castro Alves. A ambientação, assinada pela Naomi Design de Eventos, terá como identidade visual os tons azul e prata, simbolizando a tradição e a modernidade da marca. Para garantir a organização, os convidados serão recepcionados com um totem digital exibindo as marcas patrocinadoras e direcionados a mesas numeradas. O dress code estabelecido para a ocasião é o esporte fino.

O menu da noite ficará sob responsabilidade do Buffet Costa, comandado pelo chef Michael, com opções de coquetel volante, comfort food e jantar contemporâneo. Entre os pratos confirmados estão mini brioche de carne desfiada, risoto de cogumelos frescos e filé de pescada branca. A coquetelaria será operada pela Bartenders Brasil, de Thiago Vieira, que apresentará drinks exclusivos com ingredientes como curaçao blue e pipoca.

A programação musical contará com o repertório da Banda Big Choice, sob direção de Ariel Oliva, e discotecagem do DJ Brother, da rádio Transcontinental. No campo tecnológico, a empresa Moretti Fotos instalará o “Túnel Infinito”, uma experiência imersiva para registros fotográficos e de vídeo. A cobertura oficial terá fotos de Renatto Nomura e audiovisual da Moraes Filmes, além da presença de Leandro Sérgio (Cidade Viva) e do colunista Thales Talarico (Press Chic).

A celebração conta com o patrocínio Máster da Aquatec Purificadores de Água, que terá um espaço exclusivo no evento e oferecerá mimos aos presentes. O evento é viabilizado também pela parceria com Masterclin Veterinária, Shibata Supermercados, Marsala Apart Hotel, Outback Steakhouse, Clube de Campo de Mogi das Cruzes, Laboratório Sancet, Colégio Genesis, Salão Bem Me Quero e Dalvas Vestidos para Festas. A papelaria personalizada é assinada pela Trevik Convites e o serviço de valet será operado pela Engetran.