Basquete encerra temporada histórica entre os oito melhores times do Brasil

Foto: Wilian Oliveira.

O Mogi Basquete encerrou nesta temporada 2025/26 sua caminhada no NBB CAIXA após ser superado pelo Sesi Franca por 3 a 2 na série das quartas de final. Mesmo com a eliminação, a equipe mogiana deixa a competição com uma campanha histórica, recolocando o clube entre os protagonistas do cenário nacional.

Sob o comando do técnico Fernando Penna, o Mogi Basquete protagonizou uma temporada marcante, marcada pela entrega, competitividade e evolução coletiva. A equipe voltou a disputar uma final de Campeonato Paulista após nove anos, conquistando o vice-campeonato estadual, e alcançou novamente as quartas de final do NBB depois da temporada 2020/21, se consolidando entre as oito melhores equipes do país.

Na fase de classificação do brasileiro, o time terminou na nona colocação, com 21 vitórias em 38 partidas e 55,3% de aproveitamento. Além disso, encerrou a competição como a melhor defesa do campeonato e líder em rebotes, números que reforçam a consistência e o trabalho coletivo desenvolvido ao longo da temporada.

Mesmo diante do atual tetracampeão nacional, o Mogi Basquete mostrou força e competitividade até o último jogo da série. A equipe venceu duas partidas em Franca, algo que não acontecia há mais de quatro anos contra o adversário em seus domínios, e esteve muito próxima da classificação para as semifinais.

Após a partida decisiva, Fernando Penna destacou o orgulho pelo trabalho realizado durante toda a temporada.

“Fico muito feliz com o resultado da temporada. Voltamos à final do Campeonato Paulista depois de anos e, depois de muito tempo, colocamos novamente o Mogi entre os oito melhores times do Brasil. Foi um trabalho de muita entrega, muito resultado e que deixa combustível para as próximas temporadas. O Mogi voltou ao cenário brasileiro para competir entre as melhores equipes do país”, afirmou o treinador.

A temporada também marcou o primeiro ano de trabalho da gestora All Sports à frente do projeto, dentro do modelo SAB (Sociedade Anônima do Basquete), implantado com o objetivo de fortalecer a estrutura do clube e recolocar o Mogi Basquete em evidência no cenário nacional. Em seu primeiro ano de gestão, o projeto já apresentou resultados expressivos dentro e fora das quadras, consolidando uma nova fase para o basquete mogiano.

Outro importante passo dado nesta temporada foi o lançamento do programa Sócio Guerreiro, fortalecendo ainda mais a conexão entre clube e torcida. Com planos a partir de R$ 70, os torcedores podem apoiar o projeto e garantir benefícios exclusivos por meio da plataforma oficial Sócio Guerreiro Mogi Basquete.

O clube também enaltece o comprometimento da comissão técnica e dos atletas, que abraçaram o projeto e construíram, juntos, uma das campanhas mais importantes dos últimos anos da história mogiana.

O Mogi Basquete agradece ainda a todos os patrocinadores e apoiadores que estiveram ao lado da equipe durante toda a temporada: Hic Investimentos, IMOT, Demax, Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Mogi das Cruzes, Grupo Reart, Höganäs, Use360º, Dot a Dot, Plena Saúde e Instituto Ferrer.

Mais do que os resultados dentro de quadra, a temporada 2025/26 simboliza a reconstrução e o retorno definitivo do Mogi Basquete ao protagonismo nacional.