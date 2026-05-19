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Clube de Campo promove edição especial do Botequim de Dia dos Namorados com clima retrô

Celebração acontece no dia 12 de junho, com direito a decoração e música temáticas das décadas de 1980 e 1990; venda de convites começou no domingo

Os bailinhos de garagem e o clima das décadas de 1980 e 1990 serão a inspiração do Botequim de Dia dos Namorados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) deste ano. Com o tema “Love Night”, a edição especial da festa será realizada no dia 12 de junho (sexta-feira), a partir das 20h, no Salão Privê “Airton Nogueira”, com decoração temática, música ao vivo e cardápio preparado para a ocasião.

A proposta da edição é transportar os participantes para o universo das festas que marcaram gerações, reunindo referências visuais e musicais ligadas aos bailinhos e às comemorações românticas da época. A animação ficará por conta da Banda Kashmir, grupo com mais de 20 anos de atuação, que levará ao palco repertório com sucessos nacionais e internacionais.

O cardápio será assinado pelo Buffet Expresso Gourmet, antigo Trópikos. O serviço contará com ilha gastronômica com opções de entradas, dentre elas frios, ceviche, caponata, tacos e outros quitutes, além de salgados variados. O menu inclui ainda degustações de Gratin de Abóbora, Polenta, Cubinhos de Filé Mignon e Risoto de Alho Poró, além de sobremesas.

No encerramento da festa, serão servidos mini-hambúrgueres, batata frita, café e docinhos. Durante toda a noite, haverá cerveja, sucos e refrigerantes à vontade. Os participantes também poderão levar as próprias bebidas. Convites estão à venda desde domingo (17/5) a R$ 160 para associados e R$ 260 para convidados.

A diretora social e cultural do CCMC, Maria Claudia Longato, explica que o tema foi pensado para resgatar referências que marcaram diferentes gerações:

“A proposta da ‘Love Night’ é trazer para o Botequim referências dos bailinhos de garagem, tanto na ambientação quanto na trilha sonora. Pensamos em uma edição voltada para quem viveu essa época e também para quem gosta desse estilo de festa e das músicas que marcaram esse período”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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