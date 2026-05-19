AME – Arte e Memória ocupa Sabaúna, em Mogi das Cruzes, com exposição ao ar livre

Iniciativa propõe encontros entre moradores a partir da cultura local e apresenta mostra gratuita durante a tradicional Festa do Divino

O distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes, recebe a exposição AME – Arte e Memória Sabaúna, que ocupa ruas, praças e espaços públicos durante a tradicional Festa do Divino. Aberta ao público e com entrada gratuita, a mostra apresenta obras criadas por moradores a partir de um processo coletivo de encontros e trocas em torno da cultura local.

O projeto Arte e Memória propõe uma movimentação sociocultural que reúne moradores em torno de manifestações populares, neste caso, a Festa do Divino, com o objetivo de fortalecer vínculos, estimular o senso de pertencimento e valorizar as memórias afetivas que constituem a identidade do território.

Ao longo do processo, participantes de diferentes perfis, entre agentes da cultura tradicional, mulheres e jovens, se reuniram em oficinas que funcionaram como espaços de convivência e troca de saberes. Os encontros foram guiados pela escuta e pela partilha, onde habilidades, técnicas e experiências foram compartilhadas entre os próprios participantes.

A proposta parte do reconhecimento de que a memória de uma manifestação cultural não se limita a registros formais, mas vive nas histórias, vivências e percepções de quem a constrói. A partir desse olhar, o projeto convida os participantes a se reconhecerem como agentes criadores de cultura.

A exposição apresenta ao público contos, cantigas, obras visuais, como pinturas e bordados e um mini-documentário com depoimentos de personagens ligados à cultura local. Os trabalhos revelam diferentes olhares sobre a Festa do Divino e sobre o cotidiano de Sabaúna, compondo um mosaico sensível de experiências e narrativas.

“O projeto AME – Arte e Memória Sabaúna é uma forma de reunião dos moradores do distrito em torno da sua própria história, mas em vez de pensar em registrar o que se viveu em documentos, registramos em forma de arte! Fazer com que a população se enxergue como parte de uma cultura, faz com que ela tenha vontade de mantê-la, lute pela sua continuidade, e que ela não permita que o tempo apague aquilo que elas têm de mais sagrado: a própria memória”, afirma Samuel Carrasco, idealizador do projeto.

O projeto “ARTE E MEMÓRIA: Projeto de formação em artes integradas pela preservação da cultura tradicional e história oral de Sabaúna” é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, produção da Sacode e realização do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.



Serviço

Exposição: AME – Arte e Memória Sabaúna

Data: 24 de maio de 2026, domingo, a partir das 10h (após a missa)

Entrada gratuita

Local: Praça da Matriz – Centro de Sabaúna, Mogi das Cruzes

Mais informações:

Instagram: @ame.arteememoria

Site: arteememoria.com.br