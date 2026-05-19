Gilvanda Figueirôa recebe título de Cidadã Mogiana

Na noite desta sexta-feira (15), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou sessão solene para entrega do título de Cidadã Mogiana a Gilvanda Figueira. A honraria, de autoria do vereador Pedro Komura (União), foi concedida em reconhecimento ao trabalho, à dedicação e à trajetória profissional da homenageada, cuja atuação tem contribuído de forma significativa para o fortalecimento do empreendedorismo e o desenvolvimento econômico de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê.

Em nome do Legislativo, Komura elogiou a atuação social e liderança de Gilvanda. “A homenageada tem uma trajetória marcada pela dedicação, competência e compromisso com o desenvolvimento econômico e social. Construiu carreira sólida por meio do estudo, perseverança e trabalho sério, tornando-se referência na área da gestão”, afirmou.

Representando a prefeita Mara Bertaiolli (PL), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, enalteceu a trajetória da homenageada. “A Gilvanda é merecedora e faz a diferença em nossa cidade. É uma grande líder que soma para um grande trabalho em nosso município. Ela é uma parte fundamental que possibilita a cidade fazer esse ótimo trabalho no desenvolvimento econômico”, disse.

Ao final da solenidade, Gilvanda Figueirôa, a mais nova cidadã mogiana, agradeceu pela homenagem. “Estar aqui é muita responsabilidade e eu sou só gratidão. Mogi das Cruzes me lembra felicidade. Agradeço muito aà minha família e também agradeço muito à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que é a representação do município. Quando a Câmara dá um título é a cidade que está me dando e me acolhendo”.

A solenidade foi presidida pela vereadora Malu Fernandes (PL) e secretariada por Johnross (PRD). Também estiveram presentes a coordenadora da câmara técnica de desenvolvimento econômico do Condemat, Jeruza Reis, que representou o prefeito de Arujá e presidente do Condemat, dr. Antonio de Camargo; o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez; a presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Fádua Sleiman e o analista do Sebrae, Álamo José Santos, além de autoridades e representantes da sociedade civil.

Gilvanda Figueirôa nasceu no dia 26 de março de 1964, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Durante sua infância, mudou-se com a família para Campinas (SP) e, posteriormente, para Petrópolis (RJ), onde obteve sua graduação em Administração pela Universidade Católica de Petrópolis. Complementou sua formação acadêmica com uma pós-graduação em Administração Industrial pela Universidade Federal do Paraná e uma especialização em Gestão pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

Em sua trajetória profissional, Gilvanda acumulou vasta experiência no setor industrial, trabalhando em multinacionais dos segmentos médico-hospitalar, aeroespacial e automotivo, tendo inclusive participado do comitê responsável pela implementação do polo automotivo do Paraná. No ano de 2011, ingressou no Sebrae-SP na função de consultora de Gestão de Pessoas, vindo a atuar posteriormente como gerente regional em Votuporanga. Atualmente, ela ocupa o cargo de gerente regional do Sebrae-SP no Alto Tietê, liderando iniciativas focadas no desenvolvimento econômico regional, na formação empreendedora e no apoio aos pequenos negócios. Figueira é casada com o advogado Glauco Batalha Altmann e possui dois filhos, Rafael e Fernanda.