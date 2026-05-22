Centro terá alterações no trânsito e transporte sábado para a Entrada dos Palmitos

Ponto alto da programação folclórica da Festa do Divino interdita principais vias centrais de Mogi na manhã deste sábado.



As interdições começarão às 8h no trecho inicial da rua Doutor Ricardo Vilela

A região central de Mogi das Cruzes sofrerá interdições viárias neste sábado (23/05) para a realização da tradicional Entrada dos Palmitos, marco da Festa do Divino Espírito Santo. Os bloqueios começam às 8h com a concentração na rua Doutor Ricardo Vilela, e o cortejo seguirá a partir das 9h pelas ruas Doutor Deodato Wertheimer e Doutor Paulo Frontin até a Catedral de Santana. A liberação está prevista para o meio-dia, mobilizando 71 profissionais entre agentes de trânsito, guardas municipais, policiais e atiradores do Tiro de Guerra. Os carros de boi, charretes e cavaleiros farão a dispersão por rotas específicas que também serão interditadas temporariamente. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito orienta os motoristas a evitarem o Centro e utilizarem a Via Perimetral. O transporte coletivo municipal e as linhas intermunicipais da EMTU vindas de Suzano sofrerão desvios operacionais das 7h30 às 13h, com funcionários nas ruas para orientar os usuários. No domingo (24/05), novas interdições ocorrerão a partir das 16h para a Procissão de Pentecostes, que encerra oficialmente as festividades com cortejo no entorno da praça central e desvios programados para os ônibus conforme a passagem dos fiéis.