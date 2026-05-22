Celebramos 28 anos participando ativamente do crescimento e da união das cidades do Alto Tietê!

Hoje somos mais fortes com essa união com as coirmãs, pois, somados, temos uma importância diferenciada perante o poder central. Mogi das Cruzes, hoje com uma população de mais de 470 mil habitantes, integra esse cenário de força. O Condemat+ representa uma região formada por 15 municípios, onde vivem cerca de 3,2 milhões de habitantes, com um orçamento anual que ultrapassa R$ 10 bilhões e uma produção de riquezas superior à de muitos estados brasileiros.

A maior parte do nosso território está na Região Metropolitana de São Paulo e possui extensa área de cobertura vegetal, além de mananciais importantes – como o rio Tietê, que nasce em Salesópolis –, o que nos torna uma das principais produtoras de água do Estado. A região do Condemat+ se destaca também pela economia diversificada. Na agricultura, o nosso “Cinturão Verde” é responsável pelo abastecimento da Capital e de várias outras regiões do Brasil.

O bom relacionamento com o poder público estadual traz grandes benefícios, como obras e verbas para a região e seus habitantes. Acompanhamos e participamos da renovação política do Alto Tietê, antes comandado por “coronéis”. Demos espaço em nossas páginas para a juventude política e para quem não tinha voz. Enfim, esperamos relatar nos próximos anos ótimos resultados na administração do bem comum! Agradecemos aos nossos anunciantes e parceiros, pois sem eles não seria possível levar “A cidade em suas mãos” de forma gratuita. Parabéns para a nossa equipe

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