Celebração do Jornal A Semana e Coluna On Business reúne lideranças e convidados em noite memorável

Sob o clima típico do outono mogiano, o Château Ma Vie foi o cenário da celebração dos 28 anos do Jornal A Semana e da coluna On Business nesta quarta-feira (20/05), em Mogi das Cruzes. O evento de gala reuniu autoridades, empresários e convidados do Alto Tietê para uma noite marcada pela confraternização, pelo networking e pela celebração de quase três décadas de jornalismo dedicado ao desenvolvimento e à integração da comunidade regional.

Conduzida pela superintendente Fabíola Pupo, ao lado dos diretores Muriel e Marcel Pupo, a recepção movimentou os bastidores sociais e econômicos das cidades coirmãs, consolidando os laços comunitários e o compromisso editorial do veículo com o Alto Tietê. A alta gastronomia e as atrações artísticas ditaram o ritmo da comemoração, que contou com o show da Banda Big Choice, a ativação interativa do túnel infinito de fotos e a presença animada do mascote Jaguar, do Mogi Basquete, que agitou a pista de dança até a madrugada.

Celebrar 28 anos de história é celebrar pessoas, parcerias e momentos inesquecíveis. O Jornal A Semana expressa profunda gratidão a todos os amigos, autoridades, patrocinadores, fornecedores e convidados que tornaram esta comemoração um marco afetivo e profissional. Cada detalhe e demonstração de carinho reforçam a missão de seguir, em conjunto com a população, registrando a história, a informação e as conexões da nossa cidade.