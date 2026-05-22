28 Anos de jornal A Semana: Uma Noite de Gratidão, História e Futuro no Alto Tietê

Com recepção impecável no Château Ma Vie, o Jornal A Semana e a coluna On Business celebraram quase três décadas de protagonismo, unindo tradição e inovação.



Celebrar 28 anos de história é, antes de tudo, um exercício de gratidão e perspectiva. Quando o Jornal A Semana e a coluna On Business nasceram, em 8 de maio de 1998, o mundo operava em outro ritmo. Olhar para trás hoje e ver que aquele sonho compartilhado entre João Manoel Beraldi de Almeida e eu se consolidou como um grande registro histórico de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê traz um sentimento profundo de dever cumprido, mas também de uma responsabilidade renovada com os novos tempos.

A noite da última quarta-feira (20), no deslumbrante salão do Château Ma Vie, foi a materialização desse percurso de resiliência. Receber cerca de 200 convidados, entre amigos de longa data e novos, parceiros de negócios e lideranças, para celebrar esta maturidade foi emocionante. Atravessamos diversas crises econômicas e os desafios monumentais de uma pandemia recente sem nunca interromper nossas entregas, pois entendemos que a informação ética é o maior ativo de uma sociedade democrática.

Este legado vive agora um momento vibrante de renovação através da sucessão familiar. Ter meus filhos, Marcel e Muriel Pupo, hoje como diretores e sócios, traz a energia e a visão disruptiva que o novo mercado exige. É essa sinergia que nos permitiu ser pioneiros, desde a adoção do formato germânico até o desenvolvimento de um portal diário e a criação do “Pod.falar com Fabíola Pupo”. Estamos transformando nossa redação em uma operação multiplataforma moderna, sem perder a essência que nos trouxe até aqui.

A coluna On Business nasceu com o propósito de dar protagonismo ao setor produtivo regional. Celebramos essa confiança ao lado de autoridades que são pilares da nossa região. Ouvir as palavras da presidente da ACMC, Fádua Sleiman; do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, representando o atual prefeito Pedro Ishi; do presidente da Câmara de Mogi, o vereador Francimário Vieira Farofa; da secretária de Educação, Cláudia Romanos, trazendo a carinhosa mensagem da nossa prefeita Mara Bertaiolli; e do deputado estadual Marcos Damásio, reforça que o jornal é o elo vital entre a notícia, as instituições e o cidadão.

Uma trajetória de sucesso não se constrói sozinha. Nosso reconhecimento especial e meu muito obrigada aos patrocinadores que viabilizaram esta noite e impulsionam o desenvolvimento regional: Aquatec Purificadores de Água (nosso Patrocinador Máster), Colégio Gênesis, Clube de Campo de Mogi das Cruzes, Dalva Vestidos para Festa, Marsala Apart Hotel, Masterclin Veterinária, Mogi Basquete/Hic Investimentos, Outback Steakhouse, Sancet Medicina Diagnóstica, Shibata Supermercados e Salão Bem Me Quero. A presença do querido Jaguá, mascote do Mogi Basquete, trouxe uma alegria contagiante à nossa festa. Um carinho especial à minha nora e assessora de eventos, Renata Sponda, que conduziu cada detalhe com a maestria e o amor de sempre.

Com os 28 anos consolidados, nossos olhos já miram a emblemática marca das três décadas. O futuro é inegavelmente multiplataforma, mas o nosso compromisso continuará sendo o mesmo de 1998: ser a voz, o espelho e a memória viva do Alto Tietê. Um brinde ao futuro que construiremos juntos!

Fabíola Pupo – Superintendente do Jornal A Semana