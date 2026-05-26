Itaquaquecetuba-SP está entre as 300 cidades com melhor qualidade de vida do Brasil

Índice de Progresso Social (IPS) 2026 coloca Itaquá na 293ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros; no eixo Qualidade do Meio Ambiente, cidade do Alto Tietê alcançou a 17ª posição, uma das melhores avaliações do País

Assessoria de Imprensa Fiamini

Itaquaquecetuba-SP conquistou posição de destaque no Índice de Progresso Social (IPS) 2026 e passou a integrar o grupo das 300 cidades com melhor qualidade de vida do País. Administrado pelo prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL), o município de meio milhão de habitantes alcançou a 293ª colocação entre os 5.570 avaliados pelo levantamento e a 182ª posição no estado de São Paulo. Já no recorte do Alto Tietê, do qual faz parte, Itaquá aparece entre as três melhores da região no levantamento (https://ipsbrasil.org.br/explore/data).

O IPS Brasil é um dos principais rankings nacionais voltados à qualidade de vida da população. A análise considera dados oficiais de áreas como Saneamento Básico, Saúde, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente, acesso à informação e direitos individuais.

No desempenho geral, Itaquaquecetuba atingiu nota 67,24 no levantamento e está entre as três melhores colocações do Alto Tietê. No comparativo regional, a cidade supera Suzano-SP, Ferraz de Vasconcelos-SP, Poá-SP, Santa Isabel-SP, Biritiba Mirim-SP e Salesópolis-SP.

Tendo à frente um prefeito do PL, Itaquá se destaca no IPS Brasil em indicadores relacionados à Infraestrutura Urbana e em Meio Ambiente. No quesito Água e Saneamento, o município alcançou nota 90,34. Já no eixo Qualidade do Meio Ambiente, registrou uma das melhores avaliações do Brasil dentro do grupo de cidades com perfil econômico semelhante, ocupando a 17ª colocação.

O levantamento também aponta desempenho positivo para Itaquá nos chamados Fundamentos do Bem-Estar, especialmente em métricas associadas a Acesso à Informação, Conectividade e Meio Ambiente.

Para a administração municipal, os resultados refletem os investimentos realizados nos últimos anos em Itaquaquecetuba em diversas searas, mas sobretudo em pavimentação, iluminação, modernização urbana e ampliação dos serviços públicos.

De acordo com Boigues, o desempenho da cidade que administra pelo segundo mandato consecutivo em estudos como o IPS Brasil 2026, que utiliza metodologia internacional, reforça o processo de transformação que se tornou marca de sua gestão:

“Os índices comprovam que Itaquaquecetuba avançou em áreas fundamentais para a qualidade de vida da população. Temos trabalhado com planejamento, investimentos e responsabilidade para melhorar os serviços públicos, ampliar a infraestrutura e garantir mais dignidade para quem vive na cidade. Ver Itaquá entre os melhores desempenhos do País demonstra que estamos no caminho certo”, destacou o liberal, reeleito em 2024, já em primeiro turno, com 91,70% dos votos válidos, sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre colégios eleitorais de segundo turno.