Mogi Basquete conquista título da Classificatória B do CBI SUB 17 e garante vaga na fase final nacional

O Mogi Basquete segue fazendo história nas categorias de base.

Foto: Divulgação/CBB

No último sábado (23), a equipe SUB 17 masculina conquistou o título da Classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), disputada em Curitiba (PR), ao vencer o Olympico Club (MG) por 54 a 50 na grande final.

Com a campanha invicta, o time mogiano garantiu vaga na Fase Final do Campeonato Brasileiro Interclubes SUB 17 masculino, que será realizada em setembro deste ano.

A trajetória do Mogi Basquete foi marcada pela consistência e domínio durante toda a competição. Ao todo, foram seis vitórias em seis partidas disputadas, liderando a classificação geral entre os 32 clubes participantes desde o início do torneio.

A classificação para a decisão veio após uma vitória convincente sobre o Foz Basquete por 62 a 42, na semifinal realizada na sexta-feira (22).

Além do título coletivo, o desempenho da equipe também rendeu importantes reconhecimentos individuais. O técnico Alexandre Rios foi eleito o melhor treinador da competição, enquanto o atleta Murilo Sabino recebeu o prêmio de MVP das finais, destaque máximo da fase decisiva do torneio.

A conquista reforça o trabalho desenvolvido pelo Mogi Basquete nas categorias de base, evidenciando a força da formação de atletas e o protagonismo do clube no cenário nacional do basquete brasileiro.