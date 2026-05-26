Maternidade Municipal de Mogi inicia atendimentos de gestantes do programa Mãe Mogiana

Dentre os serviços iniciais da unidade incluem consultas e exames de pré-natal
A Maternidade Municipal e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa iniciou oficialmente os atendimentos nesta segunda-feira (25/05), em Mogi das Cruzes. O complexo hospitalar público recebeu as primeiras pacientes para consultas e exames de pré-natal integrados ao programa Mãe Mogiana em uma estrutura moderna instalada no distrito de Braz Cubas. A abertura física da unidade integra a primeira fase de implantação do equipamento, que tem a gestão compartilhada entre a administração municipal e o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Ishaoc). Com 8 mil metros quadrados de área construída e sete andares, a nova estrutura realiza nesta etapa serviços ambulatoriais especializados em obstetrícia, pediatria, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, assistência social, vacinação e Banco de Leite Humano. O plano de funcionamento estabelece uma transição gradual e prevê para o mês de agosto a abertura da segunda fase, que engloba o pronto-atendimento obstétrico, leitos de alojamento conjunto, UTI Neonatal e o início definitivo dos partos. Para garantir o acesso ao prédio, localizado na rua Francisco Affonso de Melo, a linha de ônibus C202 teve o itinerário alterado para passar em frente à unidade.