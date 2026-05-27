APP Alto Tietê promove evento híbrido sobre TikTok e impacto dos negócios digitais nesta quarta-feira (27) em Mogi das Cruzes

A chegada de uma das plataformas mais influentes do mundo dos negócios e da comunicação digital ao centro do debate regional marcará o primeiro grande evento da nova gestão da Associação de Profissionais de Propaganda do Alto Tietê (APP Alto Tietê). Nesta quarta-feira (27), a entidade promove o encontro híbrido “TikTok: presença e impacto positivo para os negócios”, conduzido pelo mogiano Dante Mennichelli, Agency Partner Latam do TikTok, profissional com mais de 19 anos de experiência em mídia, criatividade e performance.

O evento será realizado em formato híbrido, com participação presencial limitada nos estúdios da ArtesFilmes, em Mogi das Cruzes, e transmissão simultânea pelo canal da APP Alto Tietê no YouTube (https://www.youtube.com/@APPAltoTiet%C3%AA). A iniciativa marca oficialmente o início da gestão de Felipe Palmeira à frente da entidade e é voltada a profissionais da comunicação, empreendedores, estudantes e representantes da indústria criativa interessados em discutir como o TikTok tem transformado marcas, consumo e estratégias digitais.

Sócio-fundador da ArtesFilmes, Felipe Palmeira destaca que a proposta da nova diretoria é ampliar a atuação da APP Alto Tietê na região, promovendo mais ações, debates, networking e iniciativas voltadas ao fortalecimento do mercado da comunicação.

“O TikTok deixou de ser apenas uma rede social de entretenimento para se tornar uma poderosa ferramenta de posicionamento, conexão e vendas. Queremos trazer para o Alto Tietê discussões que estão no centro das grandes estratégias de mercado e aproximar profissionais, estudantes e empresas desse cenário”, afirma Palmeira, que fará a abertura oficial do encontro.

Segundo ele, a entidade também busca fortalecer a integração entre profissionais, agências, produtoras, veículos, universidades e empresas da região, incentivando a valorização dos talentos locais e estimulando que as marcas do Alto Tietê invistam cada vez mais nos profissionais que atuam no território.

Entre os temas que estarão em pauta estão o crescimento de pequenas marcas no ambiente digital, a força dos vídeos espontâneos na geração de conexão e conversão, além do impacto da criatividade autêntica na construção de relevância para negócios de diferentes segmentos.

O evento terá mediação de Rafael Lazzaro, vice-presidente da APP Alto Tietê e fundador da Phoenix Publicidade, e de Adan Porto, diretor da entidade e fundador da agência P3,A. O mestre de cerimônias será o publicitário e criador do Cidade Viva, Leandro Sergio.

Quem é Dante?

Antes de integrar a equipe do TikTok, Dante Mennichelli construiu trajetória em grandes agências do mercado publicitário, como a RP Propaganda, Grey, DM9, Ogilvy e Publicis, o que o tornou referência em soluções criativas e estratégias de negócios 360°.



Serviço

Evento: TikTok: presença e impacto positivo para os negócios

Data: 27 de maio

Horário: 19h (abertura e warm up) | 19h50 início do painel principal

Convidado: Dante Mennichelli

Formato: híbrido (presencial e online)

Local: Estúdios da ArtesFilmes – Rua Francisco Afonso de Melo, 230, Parque Santana, Mogi das Cruzes

Transmissão: Canal APP Alto Tietê no YouTube

Público-alvo: profissionais da comunicação, empreendedores, estudantes, agências, produtoras, veículos, consultorias e representantes da indústria criativa.