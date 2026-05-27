AJULLIACOSTA faz primeiro show em Mogi das Cruzes

A artista mogiana, vencedora do BET Awards e Forbes Under 30, rapper mogiana é a atração principal do Movimento Fest em junho na Arena Chefz

Rapper mogiana AJULLIACOSTA retorna à cidade natal em junho para comandar festival beneficente na Arena Chefz.

A rapper, cantora, compositora e empresária Júlia Costa, reconhecida internacionalmente pelo nome artístico AJULLIACOSTA, realizará sua primeira apresentação musical oficial em sua cidade natal, Mogi das Cruzes. A artista será a atração principal do Movimento Fest, evento cultural e de entretenimento familiar agendado para o dia 13 de junho, das 14h às 22h, nas dependências da Arena Chefz. O lote inicial de ingressos está fixado no valor de R$ 55, condicionado à doação de um quilo de alimento não perecível ou de um agasalho no dia do evento.

Natural de Mogi das Cruzes, AJULLIACOSTA consolidou-se como uma das vozes proeminentes da nova geração do rap nacional, destacando-se por composições que abordam o empoderamento feminino, a vivência de mulheres periféricas e críticas sociais. A rapper ganhou projeção global após vencer, em 2025, a categoria Best New International Act no BET Awards — premiação internacional que reconhece talentos negros no entretenimento —, além de integrar a prestigiada lista Forbes Under 30 no mesmo ano por sua atuação artística e empreendedora. O retorno aos palcos locais é apontado pelos organizadores como um marco simbólico para o público do Alto Tietê.

Idealizado pela Movimento Produções, o festival propõe um formato de lazer diurno focado na economia criativa e na valorização da presença feminina em ambientes de entretenimento. A programação conta com shows de abertura de artistas como Barona e o grupo 10entrosadosoficial, além de uma estrutura que engloba espaço kids, área têxtil para expositores, feira gastronômica e estandes de empreendedores locais. O evento possui classificação indicativa livre e projeta receber um público estimado de 400 pessoas.

Toda a arrecadação de mantimentos e roupas obtida na portaria será revertida para a ONG Nós, Mães de Família, instituição de impacto social comandada e coordenada pela própria cantora. Menores de até 14 anos têm entrada gratuita garantida. A Arena Chefz fica localizada na Rua Henrique Lizot, nº 5, e os bilhetes do segundo lote passarão a custar R$ 75.

As inscrições e o acesso aos ingressos estão disponíveis pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/mvmt-fest-ajulliacosta-em-mogi-das-cruzes/3407665?share_id=copiarlink

Informações adicionais podem ser acompanhadas pelo perfil oficial @mvmtproducoes nas redes sociais.