Fique Sabendo | Edição 1436

…que esta semana a entrevistada fui eu! Na segunda, no meu podcast com o amigo Thales Talarico e, na quarta, com a querida Tamara Bracho em seu Interação Podcast. O assunto? A trajetória do jornal A Semana e os preparativos para a festa, no dia 20 de maio. Adorei o carinho recebido por ambos.

…que, no domingo, fui em família com a Muriel e a Lulu, conferir de perto o primeiro final de semana do 39º Akimatsuri! A festa japonesa mais querida de Mogi continua nos dias 18 e 19 de abril, no Bunkyo. Tem arte, cultura e delicias para todos os gostos.



…que, dos dias 18 a 21, os amantes de tecnologia têm encontro marcado no Ginásio Tuta. O RSM Challenge International 2026, um dos maiores eventos de robótica do país, traz batalhas de robôs incríveis para Mogi, com entrada gratuita. É pura adrenalina, não perca a chance de ver!

…que no dia 28, as terapeutas Sandra Zahirah e Sheila Chelli convidam as mulheres lembrarem quem elas são, além das funções sociais, no encontro “O Caminho das Rosas”, na Vila Oliveira. O eventi promete ser uma vivência linda de autoconhecimento com mandalas naturais. Participe!