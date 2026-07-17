Fique Sabendo – edição 1449

…que os amigos e parceiros da Maria Paula poderão desfrutar da Noite VIP com MP- Santorini, no dia 22, a partir das 19h, na Rua Jardelina de Almeida Lopes, 525 – Alto do Ipiranga (Damebe). O evento promete muitas experiências, networking e boa gastronomia.

…que no dia 1 de agosto a AEAMC realiza mais uma edição do “Workshop de Impermeabilização” para profissionais do setor de construção civil. A inscrição custa R$ 35 e deve ser feita no site do Sympla. A AEAMC fica na Rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia, Mogi.

…que a academia Soul Personal Studio, em parceria com a Tanynha Montá, está arrecadando mantas soft e meias novas para a Campanha de Inverno, que serão doadas para entidades beneficentes de combate ao câncer. Doe até o dia 22, na Rua Duarte Freitas, 20.