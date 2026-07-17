Programa Roteiros faz visita ao Parque Municipal

Passeio gratuito será no dia 26 de julho e levará participantes para conhecer a história do patrimônio

O parque também é referência para pesquisadores e para a educação ambiental, oferecendo visitas monitoradas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre às 9 horas de segunda-feira (20) as inscrições para mais uma edição do programa Pró-Memória – Roteiros do Patrimônio. Desta vez, o passeio levará os participantes ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello – Chiquinho Veríssimo, um dos principais patrimônios ambientais da cidade, na Serra do Itapety. A atividade será realizada no dia 26 (domingo) e contará com acompanhamento da guia Débora Mello.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente por meio de formulário on-line, disponível a partir do dia 20. As vagas são limitadas a 45 participantes e serão preenchidas por ordem de inscrição.

O embarque acontecerá às 8h30, no Largo do Senhor Bom Jesus, no Centro Histórico de Mogi das Cruzes. A saída está prevista para as 9 horas, em ônibus fretado pela organização. A chegada ao Parque Municipal será às 9h30, com visita monitorada pelo espaço. O retorno ocorrerá às 11h30, com desembarque previsto para as 12h no mesmo local de partida.

Localizado na Serra do Itapety, o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello – Chiquinho Veríssimo é considerado um dos principais remanescentes de Mata Atlântica da região e um importante centro de preservação ambiental. Com área de 352,3 hectares, o espaço abriga uma rica biodiversidade, reunindo 372 espécies vegetais, entre árvores, arbustos e orquídeas, além de 207 espécies de aves, 62 de mamíferos e 40 de anfíbios.