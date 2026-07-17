Assistência Social de Suzano celebra novos serviços

Suzano comemora a chegada de mais espaços, que reforçaram o acolhimento à população

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social celebra este ano a chegada de mais serviços e da abertura de novas estruturas que reforçaram o acolhimento à população. Em 2026, dois novos espaços de convivência e fortalecimento de vínculos foram inaugurados, houve lançamento de um novo programa de apadrinhamento, sob novas bases, além da adesão de mais uma entidade ao programa “Vivaleite”.

Outra pauta de destaque foi o anúncio do prefeito Pedro Ishi sobre a implantação de um terceiro Conselho Tutelar no município, que deverá ser instalado em Palmeiras. Para garantir os novos espaços voltados aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a administração ampliou a parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), por meio do projeto “Mentes Brilhantes”, pela qual foram viabilizadas inaugurações de estruturas para o público de 6 a 17 anos tanto no Jardim Revista quanto na Fazenda Aya, ampliando de 700 para 900 vagas voltadas a esse público.

Programa de apadrinhamento

O lançamento do novo programa de apadrinhamento, que foi batizado com o nome “Acolher com o Coração”, cujo principal avanço é a possibilidade de permitir novas modalidades de vínculo.

Outra possibilidade é o “suporte financeiro”, que proporciona que os padrinhos colaborem com cursos profissionalizantes, reforço escolar, práticas esportivas, aprendizado de idiomas e outras necessidades específicas dos apadrinhados.

Há ainda o “apoio material”, que garante a doação de recursos, equipamentos, utensílios, móveis e outros bens às crianças, adolescentes, suas famílias ou às instituições de acolhimento.

Programa ‘Vivaleite’

Já no que diz respeito à distribuição de leite pasteurizado, foi garantido o reforço do programa estadual “Vivaleite”, para garantir a oferta a mais munícipes em situação de vulnerabilidade.

A partir de uma nova parceria com a Organização Não Governamental (ONG) “Amigos e Eu”, 50 famílias da região do Caulim passaram a ser contempladas com esse suporte nutricional. A entidade se integra às outras 22 que trabalham em conjunto com a prefeitura para melhorar a qualidade de vida de 2,1 mil pessoas, com a distribuição mensal de 15 litros de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.