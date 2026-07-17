Em Evidência com Alice Hosken – Reitora

Com um jeito naturalmente otimista, focado na escuta e na construção coletiva, a psicóloga e coach Alice Maria Hosken Vieira, 61, neste mês, completou um ano na reitoria do Centro Universitário Braz Cubas. Nascida em Alvinópolis-MG, aos oito anos mudou-se com a família para a capital mineira, Belo Horizonte, e há um ano mora em Mogi. Da infância, lembra os finais de semana e férias na fazenda dos avós, onde brincava em árvores, no rio e com os animais, além de observar sua avó fazer quitandas. Graduada em Psicologia pela PUC-MG e mestra em Administração de Empresas pela UNA, direcionou sua formação para o Comportamento Organizacional. Sua migração para a gestão educacional aconteceu após um convite para lecionar, onde percebeu que a sala de aula é um espaço privilegiado para formar cidadãos. Hoje, une sua experiência em desenvolvimento humano ao propósito de promover uma educação de qualidade e transformadora na tradicional instituição mogiana.

Sua sólida trajetória profissional teve início em 1986, na Cia. Tecidos Santanense como recepcionista e analista de Recursos Humanos. Concluiu os cursos de Life Coach e Executive Coach na Sociedade Latina Americana de Coach (SLAC), em 2020, além da Formação Internacional em Coaching, mediada pelo BTA, em 2025. Também foi sócia-proprietária da Foco Desenvolvimento Humano, lecionou no Senai e atuou como tutora na Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC). No Centro Universitário Una e no grupo Ânima Educação, consolidou-se como professora, coordenadora e diretora acadêmica. Passou também pela gerência da Ipemed, direção da Faculdade Batista de Minas Gerais, Pró-Reitoria do Centro Universitário Newton Paiva, consultora de carreiras na Lee Hecht Harrison (LHH), líder em consultoria de RH, e gerente sênior na Betania Tannure Associados, até assumir a reitoria da Braz Cubas em julho de 2025. Alice mora no bairro Nova Mogilar e é mãe orgulhosa de Lucas, estudante de Medicina. Leonina, seu estilo é clássico, com acessórios expressivos e tons vibrantes – o azul royal é sua cor predileta. Na culinária, adora preparar mesas de café da manhã para convidados e saborear pratos mineiros, italianos e caldos no frio. Dedicada à caminhada e à academia, ela sonha com uma viagem cultural para a Itália e guarda ótimas lembranças do Nordeste brasileiro, onde esteve em Maceió, Natal e na Bahia, não só pelas belas paisagens, mas pela cultura, gastronomia e hospitalidade. Décima filha entre 12 irmãos, traz consigo os fortes valores de respeito e diálogo herdados dos pais, o saudoso Nilo Gomes Vieira e Terezinha Hosken Vieira, 94. Católica, renova sua fé diária conversando com Deus. E acredita que a alegria e a dor caminham lado a lado, o que confere equilíbrio e resiliência para seguir em frente, característica que lhe ajuda a manter a proximidade com as pessoas e a conduzir sua carreira com autenticidade. Sua frase: “Olhe para frente. As conquistas e os desafios passam, os aprendizados permanecem e o esperançar nos mantêm firmes na jornada da vida”.