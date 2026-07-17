Patteo Urupema promove campeonatos de videogame e embaixadinha

Urupema: Para participar da competição de futebol no videogame é necessário fazer inscrição

O Patteo Urupema Shopping realiza, neste sábado (18), uma programação especial para quem gosta de futebol, games e competição. O Piso 4 do empreendimento administrado pela HBR Realty receberá um campeonato gratuito de videogame, das 12h às 20h, além de uma disputa de embaixadinhas a partir das 16h.

O vencedor receberá um voucher de R$ 300 para utilização nas lojas participantes do shopping. O segundo colocado ganhará uma hora de jogo na Hangar World e um par de ingressos para o Cinemark. O terceiro colocado receberá um par de ingressos para o cinema.

Para participar da competição de futebol no videogame, promovido em parceria com a Hangar World, é necessário fazer inscrição pelo link disponível na bio do Instagram @patteourupemashopping. O cadastro poderá ser realizado até as 15h do dia 17 de julho ou enquanto houver vagas disponíveis.

Podem inscrever-se pessoas com 12 anos ou mais e os participantes menores de 18 anos deverão estar acompanhados por um responsável durante toda a atividade. No dia do evento, os inscritos deverão apresentar um documento oficial com foto e chegar ao local com 20 minutos de antecedência para o credenciamento.

Será permitido o uso de controle próprio, desde que a configuração seja realizada antes do início da partida para evitar atrasos na programação.

Embaixadinhas

A partir das 16h, também no Piso 4, crianças e adultos poderão participar do Campeonato de Embaixadinhas. A participação é gratuita e por ordem de chegada. Durante as disputas, o público também poderá testar seus conhecimentos em um quiz sobre futebol.

O primeiro colocado receberá uma bola da Copa e um par de ingressos para o Cinemark. O segundo ganhará uma hora de jogo na Hangar World e um par de ingressos para o cinema. Já o terceiro colocado será premiado com um par de ingressos para o Cinemark.

Saiba mais em www.patteourupemashopping.com.br ou visite @patteourupemashopping nas redes sociais.