Festival Carnívoros chega à 6ª edição em Mogi

Evento une alta gastronomia, grandes atrações musicais e destina lucro para projeto social

Evento atrai um público selecionado do Alto Tietê, Vale do Paraíba e da Capital

No dia 1º de agosto, os amantes da alta gastronomia e do verdadeiro churrasco têm um encontro marcado. O Festival Carnívoros, consolidado como o maior evento all-inclusive do segmento na região do Alto Tietê, realiza sua 6ª edição no Bunkyo Centro Esportivo, em Mogi, das 13h às 19h.

Com uma proposta que une sofisticação, sabor e entretenimento, o festival oferece uma experiência gastronômica premium de seis horas. O público terá acesso a estações de carnes nobres preparadas por especialistas, incluindo cortes consagrados como Ancho, Bife de Tiras, Picanha, Cordeiro, Burger, Choripan e o tradicional Varal de Aves. Para acompanhar, o evento conta com open bar completo, tendo a cerveja Império como patrocinadora oficial, além de ativações exclusivas de marcas parceiras.

Muito além da experiência gastronômica, o Carnívoros se destaca no cenário nacional por seu forte compromisso social. Trata-se do único festival do segmento a destinar 100% de seu lucro líquido para uma causa nobre: o Projeto Only Way, realizado pelo Instituto Mães Masako e Glória.

Desde sua primeira edição em 2019, o evento atrai um público selecionado do Alto Tietê, Vale do Paraíba e da capital paulista, combinando o prazer da boa mesa com o impacto social positivo.

Trilha sonora

Para embalar a tarde, o festival preparou um line-up musical de peso, misturando rock, pop e samba. Estão confirmadas as apresentações das bandas Luanah Camarah, Banda Combo, A Deffinir, Jeito Mania e La P Madre.

Fomento à cultura

A realização do Festival Carnívoros é assinada pelo Instituto Mães Masako e Glória (Projeto Only Way), em parceria com a VIP Produções. A excelência técnica e a curadoria das carnes ficam por conta da organização das renomadas marcas do setor: Prime Beef, Braza5, Meat House Premium e Ateoossobbqtem.

O Festival Carnívoros é um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC), sob o número de projeto 976/25, contando com o apoio de empresas parceiras que viabilizam a realização deste grande encontro de gastronomia e solidariedade.

Serviço:

Evento: Festival Carnívoros 2026

Data: 01 de agosto de 2026 (Sábado)

Horário: Das 13h às 19h (6 horas de evento)

Local: Bunkyo Centro Esportivo – Mogi das Cruzes