Alto Tietê reúne mais de 161 mil pequenos negócios

Dados: Região soma cerca de 50 mil pequenos negócios no comércio

O Alto Tietê conta com mais de 161 mil pequenos negócios ligados aos setores de comércio e serviços. Esses segmentos são pilares da economia regional, gerando empregos, renda e desenvolvimento para os municípios. Neste Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, o Sebrae-SP destaca a importância e a força dos empreendedores que contribuem diariamente para o desenvolvimento social e econômico da região.

De acordo com dados do DataSebrae, as oito cidades atendidas pelo Sebrae-SP Alto Tietê (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano) somam cerca de 50 mil pequenos negócios no comércio, enquanto o setor de serviços reúne aproximadamente 110 mil empresas. Apenas em 2026, os dois segmentos registraram a abertura de 25,4 mil novas empresas de pequeno porte.

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, destaca que os comerciantes representam uma importante base do empreendedorismo regional. “O comércio está presente na rotina de todos nós, seja na padaria, no supermercado ou na loja de roupas. Os comerciantes desempenham um papel fundamental para a economia regional, gerando empregos, movimentando a economia e contribuindo para o desenvolvimento das cidades”, afirma.

O Sebrae-SP oferece uma série de soluções e ferramentas para empreendedores, desde aqueles que sonham em montar o próprio negócio até empresários que desejam ampliar ou fortalecer suas empresas.

Entre os programas voltados ao setor está o Loja do Futuro, iniciativa desenvolvida em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e o Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê (Sincomércio).

“O programa leva inovação e conhecimento aos comerciantes dos mais diversos segmentos. O objetivo é preparar os negócios para as mudanças tecnológicas e para as novas demandas dos consumidores, fortalecendo sua competitividade e destacando sua relevância para a economia”, destaca a gerente.

Os comerciantes do Alto Tietê podem buscar apoio no Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes, pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2, ou em uma das 15 unidades do Sebrae Aqui distribuídas pela região.